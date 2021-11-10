Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини ЖКХ

Криза в енергетиці України: що вплинуло на опалювальний сезон

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
10 листопада, 13:04
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
60,8% опитаних українців заявляють про відповідальність центральних органів влади
13,3% українців вважають, що компенсувати витрати має місцева громада з бюджету
13,3% українців вважають, що компенсувати витрати має місцева громада з бюджету / Фото: Колаж: Сьогодні

Більшість українців впевнені, що центральна влада відповідає за опалювальний сезон та має з держбюджету покрити додаткові витрати на опалення держустанов, серед них школи, дитячі садки та лікарні.

Про це свідчить опитування компанії SOCIS.

Реклама

60,8% опитаних українців заявляють про відповідальність центральних органів влади, а 13,3% вважають, що компенсувати витрати має місцева громада з бюджету.

"Основною причиною кризових явищ в енергетиці України та нестачі запасів газу та вугілля переважна більшість опитаних (41,4%) назвали некомпетентність української влади. 36,9% назвали причиною енергетичної кризи корумпованість влади. Ситуацію на світових ринках газу та вугілля вказали 11,2% % опитаних", – йдеться у дослідженні.

Ще однією проблемою назвали складні погодні умови, що вплинули на опалювальний сезон в Україні.

Реклама

/ Фото: скріншот

Зауважимо, що опитування серед українців проводили з 29 жовтня – 4 листопада 2021 року. Серед респондентів громадяни віком від 18 років, з різних куточків України та різної статі. Компанія за допомогою планшетів та телефонних інтерв'ю опитала 2000 осіб.

Що з тарифами на тепло?

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що тарифи на тепло на 80% складаються із вартості газу та технічного стану всіх механізмів – постачальники закладають суму, яка знадобиться на капітальний ремонт тепломереж.

Реклама

"Коли затверджували більшість тарифів на тепло, тоді вартість газу для теплокомуненерго була на рівні 5-5,5 грн/куб. Сьогодні їм газ пропонують по 7,42 грн/куб для опалення житлового фонду та по 16, майже 17 грн для опалення бюджетних будівель, приміщень та всього іншого. Відповідно у них зростає тариф у кілька разів", – розповів експерт.

Попенко не впевнений, що цього року виконають меморандум про непідвищення тарифів та теплокомуненерго доведеться піднімати тарифи, адже їм потрібно компенсувати витрати з місцевого бюджету на опалення, які вони заплатять як компенсацію різниці вартості газу.

Раніше ми повідомляли, що опалювальний сезон в Одесі стартував 1 листопада Але досі у понад 100 школах та дитсадках опалення немає.

А у Старокостянтинові Хмельницької області батьки школярів перекрили дорогу на знак протесту проти дистанційного навчання. На такий формат учнів відправили через відсутність опалення.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Фінансові лайфхаки
Як вигідно та безпечно зберігати гроші
Отримати експертні поради
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.09

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.21

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спецвипуск
Нова монета – на честь десантників!
Дізнайся про нову "десятку"
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній
Малий бізнес
Карантинні прогнози
Опитування
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,96
31,98
30,85
29,30
18,72
33,18
32,88
31,69
18,85
34,29
31,76
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
19,47
35,99
33,40
31,89
19,48
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
19,47
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти