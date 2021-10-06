Опалювальний сезон на межі зриву? Хто взимку в Україні може залишитися без тепла

59 населених пунктів по всій країні опинилися на межі зриву опалювального сезону цього року

У деяких населених пунктах може зірватися опалювальний сезон / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна вже готова до зими на 99%, а 1%, який нібито нічого не означає для статистики, насправді – це сотні квартир і тисячі жителів. Під Києвом без опалення може залишитися великий житловий комплекс, а в Полтаві – цілий мікрорайон.

Коли в українських будинках ввімкнуть опалення і чи буде це вчасно – з'ясовували "Сьогодні".

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Загалом на межі зриву опалювального сезону цього року опинилися 59 населених пунктів по всій країні, зокрема – Одеса та Миколаїв. Причина – заблоковані рахунки ТЕС через борги за газ. Це не дає закупити блакитне паливо на наступний сезон.

Чиновники запевняють – проблему владнали: підписали меморандум з "Нафтогазом". Тепер компанії, що надають тепло, чекають, поки рахунки розблокують.

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"На сесії 15 вересня цього року Одеська міська рада виділила фінансову підтримку саме для цих цілей. Тому, одесити, я зараз впевнено можу сказати, що ми підписали нову угоду з "Нафтогаз Трейдинг", тому газ у нас буде. І тепло буде", – пояснила директор комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" Анна Позднякова.

Водночас директор КП "Миколаївоблтеплоенерго" Микола Логвінов вважає, що жителів рятує те, що вони на півдні, тому у них опалювальний сезон – початок листопада.

Меморандум з "Нафтогазом"

Між урядом, "Нафтогазом", Асоціацією міст і Конгресом місцевих і регіональних влад 30 вересня був підписаний Меморандум.

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Він передбачає, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду в Україні не зростатимуть.

Розпочати опалювальний сезон планують тоді, коли середньодобова температура в країні три дні поспіль утримуватиметься нижче восьми градусів. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, газова криза в Європі вплине на весь світ, але в України є ресурси, щоб спокійно пережити цю зиму і утримати тарифи на одному рівні.