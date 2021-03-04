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Незаконні виплати по субсидіях доведеться повернути

4 березня, 10:36

Ксенія Капустинська , Олександра Романюк

Міністр Марченко навів приклад ситуації, коли держава вимагатиме повернення коштів

Верифікація соцвиплат, яку проводять в Україні, дозволяє знайти недобросовісних одержувачів допомоги. Змусити їх повернути виплати державі можна через суд. Позови подають чиновники після додаткових перевірок. Повертати виплати мають ті, хто насправді не потребував допомоги, але все одно отримував її.

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У масштабах країни йдеться про повернення до бюджету мільйонів гривень. У 2020 році Мінфін виявив проблеми з інформацією про одержувачів соціальних виплат на 1,6 млрд гривень. І в 70% випадків – це одержувачі житлових субсидій.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні".

"У деяких випадках після додаткових перевірок органи, що нараховували виплати, можуть звертатися до суду про повернення коштів до бюджету. Наведу приклад. Існує сім'я, яка отримала субсидії та соціальні виплати на 170 тисяч грн. При цьому її члени за п'ять років купили п'ять нових автомобілів. У такому випадку державний грант доведеться повернути", – пояснив Марченко.

Читайте повний текст 2-ї частини інтерв'ю з Сергієм Марченко – Як будуть рости зарплати, чи можна в 2021-му отримати дешевий кредит, кого змусять повернути субсидії.

Нагадаємо, в Україні існує три етапи перевірок отримувачів субсидій:

  • превентивна верифікація – в режимі реального часу, коли людина звертається за державною допомогою;
  • поточна верифікація – в процесі призначення допомоги;
  • ретроспективна верифікація – після виплат від держави.
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Читайте також: Мінус шахрайські п’явки: чому верифікація держвиплат настільки важлива

Після цих трьох етапів уповноважений орган здійснює додаткову перевірку і визначає, чи потрібно людині повернути отримані гроші.

А про те, як під час карантину нараховують субсидії, раніше розповіли в Кабміні:

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суд час субсидії соцвиплати соцдопомога верифікація Сергей Марченко

Джерело: Сьогодні

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