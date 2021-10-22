Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💡 Велике оновлення мереж 📽 Голлівудська трагедія 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини ЖКХ

Не оплачують платіжки? Борги українців за комуналку стрімко ростуть

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
22 жовтня, 13:08
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На формування боргу впливають високі тарифи – українці масово не сплачують рахунки
Найбільше українці заборгували за газ
Найбільше українці заборгували за газ / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні на 7,5 млрд грн зріс борг населення за послуги ЖКГ – за станом на серпень 2021 року він склав майже 63 мільярди гривень.

Про це свідчать дані Держстату України.

Реклама

У минулому році, в серпні, населення заборгувало за комунальні послуги 55,5 млрд грн. На формування боргу впливають високі тарифи.

Найбільше українці заборгували за:

  • газ – 23,3 млрд грн;
  • опалення – 19,5 млрд грн;
  • водопостачання – 6,6 млрд грн;
  • вивезення побутових відходів – 1,2 млрд грн;
  • електроенергію – 6,8 млрд грн;
  • за обслуговування будинків – 5,5 млрд грн.

У минулому році вони були винні 21,5 млрд грн за газ, 16,7 млрд грн за опалення, 5,7 млрд грн за водопостачання, 1,03 млрд грн за вивезення побутових відходів, 5,2 млрд грн за електроенергію і 5, 1 млрд грн за обслуговування будинків.

Реклама

Скільки коштує в жовтні газ

Киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень. "КиївГазЕнерджі" продає газ по 30,50 гривень за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривні, в серпні – 15,76 гривні за кубометр.

В середньому ціни на опалення і гарячу воду в Києві можуть подорожчати майже на 50%. Отже, до торішньої платіжки за тепло доведеться додати приблизно 1-1,3 тисячі гривень.

Високі ціни і у інших постачальників: "ТАС Енергія країни" пропонує газ по 30,06 гривні (у вересні 20,96 гривні за кубометр).

Реклама

Але є компанії, які пропонують газ дешевше. Наприклад, YASNO. Місячний тариф у Києві, Дніпрі та Донецької області становить 12 гривень за кубометр на жовтень.

Раніше ми повідомляли, що:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Фінанс-дайджест
Більше новин
Money-лайфхакер
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.2

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.49

Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Цитата дня

Освіта допоможе вижити. Самоосвіта приведе вас до успіху.

Джим Рон, американський бізнес-тренер
Опитування
Вибір українців
ТОП електрокарів
Дізнайся про новий рекорд
Опитування
Порийся в скарбничці
Десять "мінімалок" за 20 копійок!
Яку монету шукати?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Хочу знати
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти