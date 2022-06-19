"Нафтогаз" зафіксував ціну – скільки українці платитимуть за газ

В Україні продовжують готуватися до складного опалювального сезону

В Україні зафіксували ціну на газ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія "Нафтогаз України" на час воєнного стану та упродовж 6 місяців після його завершення постачатиме газ операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відповідне рішення ухвалив Кабмін.

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Окрім цього, більшість операторів ГРС перейшли у власність держави. Своїм рішення уряд планує стабілізувати постачання блакитного палива споживачам та забезпечити стабільну роботу української газотранспортної системи.

У власність "Нафтогазу" також передали шість ТЕЦ, щоб "ефективніше витрачати ресурси й підготувати підприємства до зими".

До початку опалювального сезону в жовтні, підземні газосховища мають забезпечити достатнім запасом ресурсу. Наразі ПГС мають понад 10 млрд кубів газу.

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Водночас РНБО може ввести санкції проти "Роснефтегазу" й афілійованих з нею підприємств, і компанії "Татойл". Їхні активи заблокують, щоб капітал не виводили з України, та конфіскують на користь держави.

Постачальник останньої надії

Усіх споживачів, яких більше не можуть обслуговувати постачальники, перевели на контракти з "Нафтогазом". Нещодавно клієнтами компанії стали 1,3 млн українців, які отримували газ від "КиївГазЕнерджи", "Лубнигаз-Трейдинг", "Газ Ресурс Компані", "Трнопільміськгаз", "Уманьгаз Збут", "Черкасигаз Збут".

Для всіх українців, яких тепер обслуговує "Нафтогаз", встановили "Фіксований" тариф, який становить 7,96 грн за кубометр із ПДВ, без вартості транспортування. Усі контракти переоформили автоматично.

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Наприкінці травня 2022 року в управління Національному агентству з питань розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передали 26 регіональних операторів газорозподільчих систем. Це місцеві облгази від компанії РГК, яку пов’язують з бізнесменом Дмитром Фірташем.

Пільговий тариф

На початку червня для постачальників води в Україні встановили пільгову ціну на газ. За зниженою ціною тепловикам ресурс продаватиме "Нафтогаз Трейдинг".

Відповідно до постанови Кабміну, такий крок потрібен, щоб забезпечити централізоване постачання. Паливо за спеціальною ціною продаватимуть до 31 липня 2022 року.

Виробники теплової енергії платитимуть 7420 грн (з ПДВ) за 1000 кубометрів газу. Ціна вказана без тарифу за транспортування та коефіцієнта, який використовують при замовленні потужностей на добу наперед.

"Сьогодні" раніше писали, що "Нафтогазу" передадуть понад 130 заправок для створення національної мережі АЗС, та розповідали, що російський монополіст "Газпром" не постачатиме газ по "Турецькому потоку".