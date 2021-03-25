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"Нафтогаз" розкрив квітневу ціну на газ для населення

25 березня, 13:59

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Термін дії граничного тарифу закінчується 31 березня

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з 1 квітня зберегла ціну на газ для населення на рівні 6,86 грн за кубометр. Такий тариф "Нафтогаз" встановив з лютого після рішення уряду про введення граничної ціни на газ. Гранична ціна припинить дію після 31 березня.

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Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в ефірі 5 каналу. Офіційно новий прайс ще не опублікований.

Як постачальник "останньої надії" в квітні "Нафтогаз" постачатиме паливо по 6,99 грн за кубометр.

Коболєв не сказав, яку фіксовану ціну "Нафтогаз" готовий запропонувати в рамках річного тарифу, який буде введений з 1 травня 2021 року.

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"Ця ціна поки не визначена. Ми підписали перший великий контракт, який містить формулу ціноутворення. Ціна буде точно відома 25 квітня", – сказав Коболєв.

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Нагадаємо, уряд вважає, що після завершення дії граничної ціни на газ 6,99 гривні за кубометр 31 березня в Україні слід ввести річні тарифи. Це повинно повернути ринок газу України до норми. Розцінки будуть економічно обґрунтованими, але при цьому ціна фіксуватиметься на весь рік. В такому випадку влітку ціна буде вищою за ринкову, а взимку – нижчою. Робиться це для того, щоб тариф був передбачуваним.

Але річний тариф можуть ввести тільки в травні. А в квітні ціна, згідно з прогнозами, коливатиметься в межах від 6,5 до 7,5 гривні за кубометр залежно від постачальника. Свої цінові пропозиції постачальники опублікують зо дня на день.

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