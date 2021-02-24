"Нафтогаз" оголосив березневий тариф для населення

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" зберегла ціну на газ для населення на березень на лютневому рівні 6,86 гривні за кубометр (з ПДВ, але без вартості розподілу). це нижче граничної ціни 6,99 грн за кубометр.

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Такі дані оприлюднені на сайті "Нафтогазу".

Для клієнтів з річним тарифним планом ціна газу залишилася на рівні 4,73, 5,24 або 6,45 грн відповідно до умов їх договорів. Ціни різняться в залежності від того, коли саме клієнт перейшов на річний тариф.

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"Нафтогаз" обслуговує далеко не всіх побутових споживачів в Україні – 9%. Однак компанія як постачальник "останньої надії" також забезпечує газом 300 тис. побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника. Втім, тариф для таких клієнтів – граничні 6,99 грн, а не нижче.

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Нагадаємо, українці отримають платіжки з новими тарифами на газ тільки в березні, бо гранична ціна газу 6,99 грн за кубометр встановлена з 1 лютого. А платіжки, які прийшли в лютому, – це рахунки за січень.

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