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Можуть нарахувати зайве: коли передати показники лічильника і не переплатити

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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3 травня, 16:57
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Розповідаємо, коли та як під час воєнного стану в Україні передавати показники лічильника газу
Передача показників лічильника під час війни
Передача показників лічильника під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні, "Сегодня"

Під час війни держава скасувала нарахування пені за неоплату комунальних послуг. Та попри таке послаблення споживачів закликають по можливості оплачувати рахунки за надані послуги. Не варто і забувати про передачу показників.

У консультаційному центрі "ГазПравда" дали основні поради та правила передачі показників лічильників газу.

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Якщо споживач не передасть показники, можуть нарахувати зайве

Передавати дані бажано вчасно, адже тоді на основі вашої інформації буде визначатися сума в платіжці. Якщо показників від споживача не буде, облгаз нарахує планові показники, які розраховуються на основі середньорічного споживання. А вони можуть бути більшими, ніж ви спожили насправді.

Як і коли передати показники лічильника під час воєнного стану

Передавати показники лічильника потрібно, як і раніше, облгазу. Це саме ті компанії, працівники яких періодично приходять до знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо.

"Якщо фактичний офіс чи приміщення оператора ГРМ (облгазу) постраждали внаслідок бойових дій, але при цьому працюють канали оператора для передання показників (чатботи, електрона скринька, особистий кабінет тощо), потрібно й надалі передавати показники оператору ГРМ у зручний для споживача спосіб", – пояснюють експерти.

Коректними нарахування в платіжках будуть тоді, коли споживач передаватиме показники щомісяця з 1 по 5 число.

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Як передати показники лічильника з-за кордону

Раніше "Сьогодні" пояснювали, що показники лічильника в будь-якому випадку приймає оператор газорозподільчої мережі (облгаз). А якщо ви хочете передати показники власноруч, то це можна зробити:

  • через чат-боти Telegram або Viber, посилання на них є на сайті Нафтогазу;
  • через особистий кабінет Нафтогазу;
  • напряму звернутися до оператора ГРМ.

А сплатити за газ з-за кордону можна такими способами:

  • особистий кабінет my.gas.ua;
  • чат-бот GASUA у Viber та Telegram;
  • через платіжні системи Portmone, EasyPay, Приват24.

"Сьогодні" також писали, що українцям по-новому розраховуватимуть платіжки за воду, і розповідали, чого чекати від тарифів до кінця року.

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