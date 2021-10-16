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Мінсоцполітики перевіряє отримувачів субсидій. Кого змусять повернути гроші

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
16 жовтня, 06:00
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Соцпрацівники перевіряють, чи є у людини автомобіль, квартири, покупки на суму понад 50 тис. грн тощо
Мінсоцполітики перевірило 2,5 млн одержувачів субсидії за минулий опалювальний період
Мінсоцполітики перевірило 2,5 млн одержувачів субсидії за минулий опалювальний період / Фото: Колаж: Сьогодні

При оформленні житлових субсидій українців очікують перевірки. Міністерство соціальної політики контролює призначення.

Як перевіряють українців

Заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко пояснив, що державний контроль при призначенні субсидій здійснювався та і далі буде здійснюватися, оскільки на них витрачають державні кошти – гроші платників податків.

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"При спрощенні програми житлових субсидій частину інформації ми отримуємо без людини, не потрібно приносити довідки про доходи тощо. Це все отримуємо в режимі автоматичного обміну. За результатами того, що людина задекларувала, ця інформація перевіряється державними реєстрами. Наприклад, людина говорить, що не має автомобіля, ми їй віримо і призначаємо субсидію", – розповів він.

Далі вся вказана інформація йде до бази нерухомого або рухомого майна. Тоді вже соцпрацівники перевіряють чи є у людини автомобіль, квартири, покупки на суму понад 50 тис. грн тощо. Іноді виникають ситуації, коли людина оформляє субсидію, а потім здійснює покупку валюти на 1 млн грн. Цього ж року, щоб уникнути подібного, Мінсоцполітики перевірило 2,5 млн одержувачів субсидії за минулий опалювальний період.

"І нині абсолютно чітко можемо сказати, що ті, хто пройшов цю перевірку і далі отримують субсидію. Тут хочу звернути увагу, коли людина подає документи на оформлення субсидії, вона заповнює заяву, декларацію. Дуже важливо, щоб туди була занесена правильна і достовірна інформація. Вона обов'язково буде перевірена, і такій людині буде потрібно повернути незаконно отриманий розмір субсидії за певний період", – додав Музиченко.

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Які документи подаються і на який строк надається субсидія

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Громадянин надає:

  • заяву про призначення і надання житлової субсидії;
  • декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Хто не отримає субсидію?

Призначаючи субсидію, тепер перевіряють дані з Єдиного реєстру боржників. Сім'я втрачає право на субсидії, якщо серед членів родини є особа, яка має заборгованість зі сплати аліментів. Допомоги від держави не буде, якщо заборгованість більше трьох місяців. У той же час є винятки. Ними є боржники, які мають довідку від лікаря про алкогольну або наркотичну залежність.

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Субсидій також не позбавлять тих, кого відсторонили від роботи через забезечення виконавчого провадження, або які перебувають під домашнім арештом.

Раніше ми повідомляли, що в проєкті держбюджету на 2022-й передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, вже восени 2021-го може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – зробить простішими перевірки субсидіантів.

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