Мінсоцполітики перевіряє отримувачів субсидій. Кого змусять повернути гроші

Соцпрацівники перевіряють, чи є у людини автомобіль, квартири, покупки на суму понад 50 тис. грн тощо

Мінсоцполітики перевірило 2,5 млн одержувачів субсидії за минулий опалювальний період / Фото: Колаж: Сьогодні

При оформленні житлових субсидій українців очікують перевірки. Міністерство соціальної політики контролює призначення.

Як перевіряють українців

Заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко пояснив, що державний контроль при призначенні субсидій здійснювався та і далі буде здійснюватися, оскільки на них витрачають державні кошти – гроші платників податків.

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"При спрощенні програми житлових субсидій частину інформації ми отримуємо без людини, не потрібно приносити довідки про доходи тощо. Це все отримуємо в режимі автоматичного обміну. За результатами того, що людина задекларувала, ця інформація перевіряється державними реєстрами. Наприклад, людина говорить, що не має автомобіля, ми їй віримо і призначаємо субсидію", – розповів він.

Далі вся вказана інформація йде до бази нерухомого або рухомого майна. Тоді вже соцпрацівники перевіряють чи є у людини автомобіль, квартири, покупки на суму понад 50 тис. грн тощо. Іноді виникають ситуації, коли людина оформляє субсидію, а потім здійснює покупку валюти на 1 млн грн. Цього ж року, щоб уникнути подібного, Мінсоцполітики перевірило 2,5 млн одержувачів субсидії за минулий опалювальний період.

"І нині абсолютно чітко можемо сказати, що ті, хто пройшов цю перевірку і далі отримують субсидію. Тут хочу звернути увагу, коли людина подає документи на оформлення субсидії, вона заповнює заяву, декларацію. Дуже важливо, щоб туди була занесена правильна і достовірна інформація. Вона обов'язково буде перевірена, і такій людині буде потрібно повернути незаконно отриманий розмір субсидії за певний період", – додав Музиченко.

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Які документи подаються і на який строк надається субсидія

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Громадянин надає:

заяву про призначення і надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Хто не отримає субсидію?

Призначаючи субсидію, тепер перевіряють дані з Єдиного реєстру боржників. Сім'я втрачає право на субсидії, якщо серед членів родини є особа, яка має заборгованість зі сплати аліментів. Допомоги від держави не буде, якщо заборгованість більше трьох місяців. У той же час є винятки. Ними є боржники, які мають довідку від лікаря про алкогольну або наркотичну залежність.

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Субсидій також не позбавлять тих, кого відсторонили від роботи через забезечення виконавчого провадження, або які перебувають під домашнім арештом.

Раніше ми повідомляли, що в проєкті держбюджету на 2022-й передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, вже восени 2021-го може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – зробить простішими перевірки субсидіантів.