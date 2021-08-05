Мінсоцполітики шукає порушників. Чиї субсидії опинилися під загрозою

Міністерка Лазебна запевняє, що кількість одержувачів допомоги практично не змінюється, незважаючи на верифікацію

Субсидіантів ретельно перевіряють / Фото: Сьогодні

Кількість одержувачів субсидій на оплату послуг ЖКГ в Україні практично не змінилася, навіть незважаючи на посилені перевірки субсидіантів. Під час верифікації влітку-2021 у першу чергу знаходять порушників, які отримують субсидії при наявності великих депозитів або здійснюють дорогі покупки.

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Про це розповіла міністерка соцполітики Марина Лазебна в ефірі телеканалу LIVE.

"Перевірки виявили певну кількість людей, які мають значні депозитні рахунки, які здійснюють дорогі покупки. Але субсидія – це про справедливість. Фактично платники податків допомагають тим, хто не може самостійно оплачувати свої комунальні послуги. Проте, за статистикою, навіть після перевірки в цьому літньому періоді субсидіантів рівно стільки, скільки було минулого літа", – сказала Лазебна.

За що можуть позбавити субсидії

Загальна площа житла перевищує 120 кв. м в багатоквартирному будинку або 230 кв. м в індивідуальному будинку; Є авто, яким менше п'яти років з дати випуску, або два і більше автомобіля, яким немає 15 років з дати випуску; Протягом останнього року придбана квартира, земельна ділянка, автомобіль (крім мопеда або причепа) або товари тривалого користування на 50 тис. грн і більше; Є банківський депозит в сумі понад 100 тис. грн; Протягом року був продаж або купівля іноземної валюти і/або банківських металів на понад 50 тис. грн; Задекларовано відсутність доходу, але при цьому людина перебувала за кордоном більше 60 днів (виключення: перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною); Є заборгованість по оплаті послуг ЖКГ або аліментів більш ніж за три місяці; Не повернули в бюджет незаконно отриману субсидію за попередній період; Немає доходів, при цьому людина ніде не вчився, не працював, не мав статусу безробітного.

Нагадаємо, з 1 травня 2021 року частини українців для отримання субсидії доведеться знову подавати документи. Це потрібно в трьох випадках (і якщо субсидія надавалася безготівково):

при зверненні вперше або за допомогою на придбання скрапленого газу та пічного палива;

при зверненні переселенців і тих, хто оформляв допомогу на знімне житло;

якщо субсидію призначали без урахування родичів, які не живуть за місцем прописки.

До речі, форма заяви про призначення субсидії змінилася. Також з'явилися нові пункти в декларації про доходи, яку потрібно подавати разом із заявою.

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Також новини "Сьогодні" розповідали про найпоширеніші схеми незаконного отримання субсидій.