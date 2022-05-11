Комуналка і війна: що буде з тарифами до кінця воєнного стану

Розповідаємо, що в Україні пропонують стосовно цін на комунальні послуги під час воєнного стану та після його завершення

Чи підвищать тарифи для українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану та певний час після завершення його дії тарифи на комунальні послуги можуть не змінитися. Кабмін ухвалив законопроєкти, які пропонують ввести мораторій на підвищення цін на ці послуги.

Тепер ці проєкти передали до Верховної Ради. Про це повідомляє пресслужба українського уряду.

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Що пропонують у Кабміні

"Уряд подасть до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають мораторій на підвищення тарифів на період воєнного стану і 6 місяців після його завершення. Тарифи на газ і його розподіл, а також на тепло і гарячу воду не зростатимуть. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не на часі", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у законопроєкті визначені також механізми, якими компенсуватимуть витрати, і які дозволятимуть підтримати критичну інфраструктуру.

Важливе уточнення є і щодо газу.

"Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягатиме збільшенню від ціни, що застосовувалася станом на 24.02.2022. Пропонується заборонити постачальникам природного газу здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості", – пояснив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як передати показники лічильника газу з-за кордону

Раніше "Сьогодні" пояснювали, що показники лічильника в будь-якому разі приймає оператор газорозподільчої мережі (облгаз). А якщо ви хочете передати показники власноруч, то це можна зробити:

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через чат-боти Telegram або Viber, посилання на них є на сайті "Нафтогазу";

через особистий кабінет "Нафтогазу";

напряму звернутися до оператора ГРМ.

А сплатити за газ з-за кордону можна такими способами:

особистий кабінет my.gas.ua;

чат-бот GASUA у Viber та Telegram;

через платіжні системи Portmone, EasyPay, "Приват24".

"Сьогодні" також писали, що українцям по-новому розраховуватимуть платіжки за воду, і розповідали, яка комуналка у європейських країнах.