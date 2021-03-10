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Кияни накопичують борги за тепло і гарячу воду. 41% – у власників 10 величезних квартир у центрі

10 березня, 15:18

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Десять найбільших боржників мають аж 41% від загальної заборгованості

Незважаючи на те що тарифи на тепло і гарячу воду заморожені, борги киян за ці послуги станом на 1 березня досягли 4,4 млрд гривень. Водночас ТОП-10 боржників накопичили 1,8 млн гривень боргів, тобто майже 41%. Всі ці сім'ї – власники квартир у Шевченківському, Печерському, Солом'янському та Голосіївському районах. Площа їхнього житла – від 223 до 1350 кв. м.

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Про це повідомив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, передає Інтерфакс-Україна.

Основна частина загального боргу припадає на чверть споживачів – 225 тис. домогосподарств. Системні боржники – це власники великих квартир (200 кв. м і більше). А найбільший борг на одну житлоплощу склав аж 204 тис. гривень.

"Серед системних боржників немає жодного, чия житлова площа була б менша за 200 кв. м", – сказав Лопатін.

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З деякими такими боржниками вже спілкуються в судовому порядку.

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Решту боржників закликають реструктуризувати заборгованості. Для цього потрібно укласти спеціальний договір з постачальником.

Раніше ми також розбиралися, в яких областях України краще й найгірше платять за комуналку.

Нагадаємо: українцям, витрати яких на оплату рахунків перевищують 15% доходів, держава надає субсидію на оплату комунальних послуг.

А про те, як наш посуд впливає на споживання газу, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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