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Карта. В яких областях України найкраще та найгірше платять за комуналку

12 лютого, 09:07

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

Українці збільшили заборгованість за рахунками за компослуги

Українці сплатили всього 72,6% рахунків за комунальні послуги в грудні 2020 року. Це платежі на 20,3 млрд грн. А за підсумками 2020 року комунальним службам недоплатили 73,6 млрд грн з урахуванням боргів попередніх років. Тобто за рік борги за комуналку збільшилася на 15,5%.

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Сайт "Сьогодні" визначив найкращих і найгірших платників за комуналку серед регіонів

  • Найвищий рівень оплат в Чернівецькій області – 86,5%, найнижчий у Луганській – 63,1%.
  • Найкраще платять за газ також на Буковині – 85,9%, найгірше – в Одеській області – 52,7%.
  • Найвищий відсоток оплати рахунків за опалення на Волині – 87,6%, найнижчий – в Херсонській області – 34,2%.
  • За холодну воду найкраще платять в Чернівецькій області – 111,5% від виставлених рахунків, тобто погашають накопичені борги. А найгірше – у Волинській – 86,6%.

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  • За обслуговування будинків в лідерах з оплати Закарпатті – 117,1%, в аутсайдерах Луганська область – 94,5%.
  • За вивезення сміття найкраще розраховуються мешканці Житомирської області, найгірше – жителі Дніпропетровської області – 92,1%.
  • З оплати за електроенергію найкращі знову буковинці – 97,6% оплат, найгірші – запорожці – 84,4%.

Детальніше читайте на сайті "Сьогодні" в спеціальному матеріалі "Чому в Україні стрімко зростають борги за комуналку і до чого тепер готуватися".

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А про те, якими будуть платіжки за газ за лютий, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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Нагадаємо: українцям, витрати у яких за рахунками перевищують 15% доходів, держава надає субсидію на оплату комунальних послуг.

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газ ЖКГ тарифи опалення комуналка борги компослуги заборгованість вивіз сміття

Джерело: Сьогодні

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