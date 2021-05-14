Як змінити постачальника газу, якщо є субсидія? Два нюанси

Механізм переходу до нового газзбуту загальний для всіх, але до одержувачів державної допомоги по оплаті комуналки є додаткові вимоги

Субидіантам не можна залізати у борги / Фото: Сергій Ніколаєв, Сьогодні

Всі побутові споживачі газу з 1 травня автоматично переведені на річні договори з фіксованою ціною на газ. Платити "за куб" вони будуть середньому 10 грн (з урахуванням вартості доставки). При цьому кожен споживач – в тому числі одержувач субсидії – може змінити постачальника газу або перейти на місячний, квартальний, піврічний контракт. Для субсидіантів є два нюанси, йдеться в статті "Сьогодні":

Механізм зміни постачальника газу однаковий для всіх, але до одержувачів допомоги є окрема вимога – потрібно не мати боргів з оплати газу. Про заміну оператора в орган Мінсоцполітики повідомляти не потрібно, постачальник зобов'язаний це зробити самостійно. Але опитані нами експерти радять підстрахуватися і повідомити співробітникам соцзахисту, щоб раптом не відібрали субсидію.

Які потрібні документи?

Заява на приєднання;

документ, що визначає право власності на об'єкт;

паспорт громадянина України або документ, що його замінює (1 і 2 сторінки, сторінка з пропискою, копія id-карти (2 сторінки);

довідка про присвоєння ІПН (якщо ІПН відсутній, копія сторінки паспорта з відповідною відміткою);

копія останнього рахунку за поставки газу (як раз для того, щоб підтвердити відсутність боргів).

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Документи можна подавати як в паперовому, так і в електронному вигляді, заповнивши заявку на сайті компанії-постачальника, до якого ви хочете перейти. Тим, кому самостійно складно подати заявку на зміну постачальника в електронному вигляді, можуть скористатися послугою деяких банків. Це, наприклад, Ощадбанк і ПУМБ.

Також субсидіантам потрібно пам'ятати, що з травня одержувачі субсидій повинні подати нову заявку в органи соціального захисту. Заявки можна буде подавати протягом п'яти місяців по пошті або онлайн. Крім того, тепер всі субсидіанти отримуватимуть виплати "живими грошима" – тобто в готівковій формі, а умови надання допомоги посилилися. Детальніше про це – в нашому сюжеті:

Відео: Сьогодні

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