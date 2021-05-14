Русский
$ 27,63
33,37
  1. Новини економіки
  2. Новини ЖКХ

Як змінити постачальника газу, якщо є субсидія? Два нюанси

14 травня, 18:02

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

Механізм переходу до нового газзбуту загальний для всіх, але до одержувачів державної допомоги по оплаті комуналки є додаткові вимоги

Субидіантам не можна залізати у борги

Субидіантам не можна залізати у борги / Фото: Сергій Ніколаєв, Сьогодні

Всі побутові споживачі газу з 1 травня автоматично переведені на річні договори з фіксованою ціною на газ. Платити "за куб" вони будуть середньому 10 грн (з урахуванням вартості доставки). При цьому кожен споживач – в тому числі одержувач субсидії – може змінити постачальника газу або перейти на місячний, квартальний, піврічний контракт. Для субсидіантів є два нюанси, йдеться в статті "Сьогодні":

  1. Механізм зміни постачальника газу однаковий для всіх, але до одержувачів допомоги є окрема вимога – потрібно не мати боргів з оплати газу.
  2. Про заміну оператора в орган Мінсоцполітики повідомляти не потрібно, постачальник зобов'язаний це зробити самостійно. Але опитані нами експерти радять підстрахуватися і повідомити співробітникам соцзахисту, щоб раптом не відібрали субсидію.

Які потрібні документи?

  • Заява на приєднання;
  • документ, що визначає право власності на об'єкт;
  • паспорт громадянина України або документ, що його замінює (1 і 2 сторінки, сторінка з пропискою, копія id-карти (2 сторінки);
  • довідка про присвоєння ІПН (якщо ІПН відсутній, копія сторінки паспорта з відповідною відміткою);
  • копія останнього рахунку за поставки газу (як раз для того, щоб підтвердити відсутність боргів).
Реклама

Документи можна подавати як в паперовому, так і в електронному вигляді, заповнивши заявку на сайті компанії-постачальника, до якого ви хочете перейти. Тим, кому самостійно складно подати заявку на зміну постачальника в електронному вигляді, можуть скористатися послугою деяких банків. Це, наприклад, Ощадбанк і ПУМБ.

В тренді
Ринок праці ожив. Які професії опинилися в топі, а кого чекає дефіцит робочих місць
Роботодавці хочуть швидких грошей
В тренді
Долар застиг на місці, євро подешевшав: курс валют НБУ
Курс долара в Україні завмер
В тренді
Через війну в Ізраїлі МАУ скасувала авіарейси до Тель-Авіва: що робити з квитками
МАУ відкриває нові рейси з Києва і скасовує плату за зміну дати вильоту

Також субсидіантам потрібно пам'ятати, що з травня одержувачі субсидій повинні подати нову заявку в органи соціального захисту. Заявки можна буде подавати протягом п'яти місяців по пошті або онлайн. Крім того, тепер всі субсидіанти отримуватимуть виплати "живими грошима" – тобто в готівковій формі, а умови надання допомоги посилилися. Детальніше про це – в нашому сюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти