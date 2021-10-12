Як отримати субсидію на комуналку. В Мінсоцполітики пояснили

Документи подавати можна вже зараз, а субсидія буде призначена до кінця опалювального періоду

Для оформлення субсидії потрібно подати заяву і декларацію / Фото: Колаж: Сьогодні

В Мінсоцполітики нагадали, що в Україні 2,5 млн домогосподарств отримують житлові субсидії. Проте влада очікує, що під час опалювального сезону кількість субсидіантів збільшиться до 3 млн.

Про це "Сьогодні" розповів заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко

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Для оформлення сусидії потрібно подати заяву і декларацію. Ці документи можна роздрукувати на сайті Мінсоцполітики, або ж звернутись до органу соцзахисту населення.

Документи подавати можна вже зараз, а субсидія буде призначена до кінця опалювального періоду, до квітня. Повторно звертатись не потрібно, коли розпочнеться опалювальний сезон, органи соцзахисту самостійно розрахують розмір соцдопомоги на опалювальний період.

"Звертаю увагу, що на сьогоднішній день, в принципі, визначення субсидій відбувається в індивідуальному порядку і залежить, з однієї сторони, від розміру плати за ЖКХ. А на ці показники впливають, і тарифи, і забезпеченість комунальними послугами. Адже, хтось використовує кілька видів житлово-комунальних послуг – це все покривається через програму субсидій. З іншої сторони, на розмір плати, власне, має вплив той розмір доходів, які отримують члени домогосподарства", – сказав Музиченко.

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За його словами, субсидію можна отримати, навіть, якщо на житловій площі зареєстрований українець, який не проживає у будинку чи квартирі. У такому випадку потрібно підтвердити це документально, щоб його доходи не аналізувались при призначенні субсидії.

Середній розмір субсидії, в неопалювальний період, становить 300-350 гривень на одне домогосподарство, а в опалювальний період сягає 1700-1800 грн. Проте розмір субсидії коливається від складу домогосподарства та площі.

Хто не отримає субсидію?

Чиновники наголошують, що за новими правилами субсидію претендентам не призначать, якщо:

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загальна площа їхнього житлового приміщення перевищує: 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та багатодітних сімей);

будь-який член родини домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив фінансову операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн;

якщо у когось із складу домогосподарства є у власності більше ,ніж одне житлове приміщення – квартири або будинку;

на перше число місяця, з якого призначається житлова субсидія, на депозитних банківських рахунках будуть кошти у сумі понад 100 тис. грн;

у власності є транспортний засіб "молодший", ніж п’ять років (крім мопеда і причепа) або якщо в сім’ї є друга машина або мотоцикл, вік яких менший, ніж 15 років (мопед і причіп не враховують);

громадянин не повернув суму житлової субсидії за попередні періоди, яка йому була нарахована помилково;

претендент на субсидію має заборгованість за послуги ЖКГ понад три місяці на загальну суму понад 340 грн;

хтось у родині має заборгованість по аліментах терміном більше трьох місяців (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, які відсторонені від роботи у рамках кримінального провадження, а також перебувають під домашнім арештом або під вартою) ;

якщо у складі сім'ї є особи, котрим понад 18 років, які не мали доходу, не платили ЄСВ або отримували дохід менший за мінімальну зарплату.

Раніше ми повідомляли, що в проєкті держбюджету на 2022-й передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, вже восени 2021-го може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – зробить простіше перевірки субсидіантів.