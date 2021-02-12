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Як оформити перерахунок за опалення, якщо вдома холодно

12 лютого, 13:55

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Експерти радять спершу переконатися, що проблема дійсно з батареями

Кожен опалювальний сезон з’являються українці, які страждають від холоду у власних квартирах. Причини можуть бути різними, але найчастіше люди скаржаться на холодні батареї, адже платити за опалення при цьому мусять чимало.

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Чи можна переглянути платіжки, якщо вдома холодно, дізнавалася у спеціалістів кореспондентка "Сьогодні" Ірина Ухіна.

Відео: Сьогодні


Експерт з питань житлово-комунального господарства Олег Голубенко попереджає – справа може бути не в самих радіаторах:

"Неправильно рахувати температуру безпосередньо самої батареї – дуже вона гаряча або не дуже гаряча. Може бути так, що батарея занадто гаряча, а в кімнаті холодно. Чому? Тому що вікна стоять старі, дме з усіх боків, немає нормальної ізоляції будинку, дуже тонкі стіни тощо".

Тепла може не вистачати через перепланування квартири, а також неправильно встановлені радіатори чи теплу підлогу. Якщо від цього постраждали сусіди, відшкодовувати їхні збитки муситимуть самі мешканці будинку.

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А якщо ви впевнені у тому, що вдома холодно саме через неякісне опалення, потрібно:

  • звернутися до обслуговуючої компанії (ЖЕК або ОСББ) і до компанії-теплопостачальника;
  • призначити дату і час для комісії, що проведе огляд і складе акт про якість послуги;
  • запросити перерахунок / подати заявку на відновлення послуги.

Якщо ваші звернення ігнорують, покличте двох сусідів і самостійно складіть акт у довільній формі. Завірте його підписами і відправте в обслуговуючу компанію та теплопостачальнику.

Якщо ж з послугою дійсно є проблеми, а перерахунок не роблять, потрібно звертатися в суд з позовом про захист прав споживача.

Нагадаємо, газ для тепловиків в Україні подорожчав на 20%, але тарифи на опалення і гарячу воду для кінцевих споживачів поки залишаться без змін.

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опалення комуналка тепло перерахунок платіжки батареї

Джерело: Сьогодні

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