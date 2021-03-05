Річний тариф на газ порадує не всіх. Кому це не вигідно?

Споживачі, які не використовують газ для опалення, з річним тарифом можуть переплачувати. Тобто цей тариф буде для них невигідним.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів експерт з питань ЖКГ Андрій Никончук.

Якщо в українців буде вибір, таким споживачам він радить залишатися на місячному тарифі.

"Якщо у споживачів буде можливість вибору, це, звичайно, позитив. Що ж стосується вигоди річного тарифу – я думаю, для споживачів, які не використовують газ для опалення приміщень, цей тариф не буде вигідний. Тому що річний тариф – це середнє арифметичне від прогнозованих тарифів на рік", – говорить експерт.

Никончук виходить з того, що для споживачів, які використовують газ тільки для приготування їжі, витрати на нього невеликі, і зростання цін взимку не сильно позначиться на сімейному бюджеті. А ось влітку за рахунок зниження ціни можна буде економити.

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Введення річного тарифу для населення ніяк не вирішує проблему зростання цін на опалення для жителів багатоповерхових будинків, додає економічний експерт Борис Кушнірук.

Детальніше про нюанси нових тарифів на газ читайте на сайті "Сьогодні" – Річний тариф на газ – якою буде ціна до кінця 2021 року, чому підступ, як заощадити.

До слова, експерти попереджали, що при виборі постачальника газу потрібно звертати увагу не тільки на тариф. Як прийняти розумне рішення і які документи потрібно зібрати, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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