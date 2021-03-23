Річний тариф на газ для населення вирішив повернути "Нафтогаз"

"Нафтогаз" знову вводить річний тариф на газ з 1 травня. Його скасовували на час дії урядових обмежень. Ціна палива в новому тарифі поки невідома – її оголосять пізніше. Найімовірніше це відбудеться до 25 квітня, коли всіх постачальників зобов'яжуть оголосити свої розцінки. В кінці 2020 року річний тариф "Нафтогазу" становив 6,45 грн/куб. м з ПДВ.

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Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Компанія пообіцяла, що перейти на річний тариф зможуть всі побутові споживачі. Для цього "Нафтогаз" надасть можливість купувати газ за річним тарифом постачальникам, які працюють на роздрібному ринку для населення.

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Нагадаємо, уряд вважає, що після завершення дії граничної ціни на газ 6,99 гривні за кубометр 31 березня в Україні слід ввести річні тарифи. Це повинно повернути ринок газу України до норми. Розцінки будуть економічно обґрунтованими, але при цьому ціна буде фіксуватися на весь рік. В такому випадку влітку ціна буде вищою за ринкову, а взимку – нижчою. Робиться це для того, щоб тариф був передбачуваним.

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Але річний тариф можуть ввести тільки в травні. А в квітні ціна, згідно з прогнозами, коливатиметься в межах від 6,5 до 7,5 гривні за кубометр залежно від постачальника.

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