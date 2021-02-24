Газзбути оновили ціни для населення. Якими будуть тарифи в березні

Крім державної газопостачальної компанії "Нафтогаз", яка встановила тариф на газ для населення нижче граничного, газ дешевше 6,99 грн за кубометр у березні будуть поставляти ще вісім газзбутів. Їхні тарифи становлять від 6,70 до 6,97 грн за кубометр (з ПДВ, без вартості поставки).

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Про це свідчать дані державного порталу "ГазПравда"

Найдешевший газ у березні буде постачати компанія Megawatt – 6,70 грн за кубометр.

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Станом на ранок 24 лютого більшість газопостачальних компаній оприлюднило свої ціни на березень. Вони не перевищують 6,99 грн за кубометр, адже до кінця березня уряд ввів граничну ціну. Однак встановлювати тарифи нижчі за 6,99 грн не заборонено.

Газопостачальні компанії зобов'язані публікувати вартість газу за 5 днів до початку місяця, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього.

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Раніше експерти попереджали, що під час вибору постачальника газу потрібно звертати увагу не тільки на тариф. Як прийняти розумне рішення і які документи потрібно зібрати, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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