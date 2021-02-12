Русский
$ 27,84
33,81
  1. Економічні новини
  2. Новини ЖКХ

Борги українців за комуналку будуть зростати. Чотири причини

12 лютого, 11:24

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

До кінця опалювального сезону заборгованість збільшиться на 6,4 млрд гривень, підрахували експерти

Борги українців за комуналку в 2021 році продовжать зростання і вже через кілька місяців можуть досягти 80 млрд гривень (зараз – 73,6 млрд грн). Чотири головні причини:

  • мораторій на відключення споживачів від компослуг, введений на час карантину;
  • небажання комунальних структур займатися стягненням навіть із тих, хто заборгував десятки тисяч гривень;
  • збільшення числа тих, хто не може повністю оплатити рахунки і при цьому не звертається за субсидією;
  • холодна зима, якої не було в сезоні-2019-20 рр.
Реклама

Так вважають опитані сайтом "Сьогодні" експерти.

Читайте також: 14 оригінальних ідей до Дня святого Валентина для закоханих

"Коли за вікном сильні морози, очевидно, що споживання газу і гігакалорій зростає, це набагато збільшує цифри в платіжках. Звідси таке значне зростання неплатежів у листопаді та грудні минулого року. До кінця опалювального сезону борги будуть стрімко накопичуватися. Через два місяці може бути 80 млрд грн заборгованості", – говорить член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Детальніше читайте в матеріалі "Сьогодні" Чому в Україні стрімко зростають борги за комуналку і до чого тепер готуватися.

А про те, якими будуть платіжки за газ за лютий, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні
Реклама

Нагадаємо: українцям, витрати у яких по рахунках перевищують 15% доходів, держава надає субсидію на оплату комунальних послуг .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ЖКГ тарифи комуналка борги заборгованість

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Наслідки можуть бути фатальними": експерт про тих, хто допомагає обійти тарифи на комуналкуУкраїна
"Нафтогаз" і 26 газзбутів домовилися про знижки заради газу по 6,99 грнНовини ЖКГ
Карта. В яких областях України найкраще та найгірше платять за комуналку
Карта. В яких областях України найкраще та найгірше платять за комуналкуНовини ЖКГ
Сусіди у шоці: киянин затіяв ремонт і поставив увесь будинок під загрозу руйнування
Сусіди у шоці: киянин затіяв ремонт і поставив увесь будинок під загрозу руйнуванняНерухомість
Борги українців за комуналку будуть зростати. Чотири причини
Борги українців за комуналку будуть зростати. Чотири причиниНовини ЖКГ
Газ для тепловиків в Україні подорожчав на 20%
Газ для тепловиків в Україні подорожчав на 20%Новини ЖКГ

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти