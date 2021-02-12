Борги українців за комуналку будуть зростати. Чотири причини

Борги українців за комуналку в 2021 році продовжать зростання і вже через кілька місяців можуть досягти 80 млрд гривень (зараз – 73,6 млрд грн). Чотири головні причини:

мораторій на відключення споживачів від компослуг , введений на час карантину;

, введений на час карантину; небажання комунальних структур займатися стягненням навіть із тих, хто заборгував десятки тисяч гривень;

збільшення числа тих, хто не може повністю оплатити рахунки і при цьому не звертається за субсидією;

холодна зима, якої не було в сезоні-2019-20 рр.

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Так вважають опитані сайтом "Сьогодні" експерти.

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"Коли за вікном сильні морози, очевидно, що споживання газу і гігакалорій зростає, це набагато збільшує цифри в платіжках. Звідси таке значне зростання неплатежів у листопаді та грудні минулого року. До кінця опалювального сезону борги будуть стрімко накопичуватися. Через два місяці може бути 80 млрд грн заборгованості", – говорить член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Детальніше читайте в матеріалі "Сьогодні" Чому в Україні стрімко зростають борги за комуналку і до чого тепер готуватися.

А про те, якими будуть платіжки за газ за лютий, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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Нагадаємо: українцям, витрати у яких по рахунках перевищують 15% доходів, держава надає субсидію на оплату комунальних послуг .

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