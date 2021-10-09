Для українців прогнозують "складний опалювальний сезон". Що буде з тарифами?

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в Україні нинішній опалювальний сезон буде складним. Він буде проходити на тлі міжнародної енергетичної кризи.
Про це він заявив під час години запитань до уряду.
"Цей опалювальний сезон, безумовно, буде складним, і він буде проходити на тлі міжнародної енергетичної кризи. Але урядом України вже вжиті заходи для забезпечення стабільного і безпечного енергопостачання і захисту населення від коливання тарифів", – сказав Галущенко.
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У той же час, міністр запевнив, що уряд забезпечить "стабільне ціноутворення на ринку електричної енергії, яке повинно гарантувати економічно збалансовану роботу енергогенеруючих підприємств".
"Цей сезон ми пройдемо спокійно, в збалансованому режимі", – додав міністр.
Зазначимо, що між урядом, "Нафтогазом", Асоціацією міст і Конгресом місцевих і регіональних влад 30 вересня був підписаний Меморандум. Він передбачає, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду в Україні зростати не будуть.
Скільки коштує газ
Киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень. "КиївГазЕнерджі" продає газ по 30,50 гривні за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривні, в серпні – 15,76 гривні за кубометр.
В середньому ціни на опалення і гарячу воду в Києві можуть подорожчати майже на 50%. Отже, до торішньої платіжки за тепло доведеться додати приблизно 1-1,3 тисячі гривень.
Високі ціни і в інших постачальників: "ТАС Енергія країни" пропонує газ по 30,06 гривні (у вересні 20,96 гривні за кубометр).
Але є компанії, які пропонують газ дешевше. Наприклад, YASNO. Місячний тариф у Києві, Дніпрі та Донецькій області становить 12 гривень за кубометр на жовтень.
Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річний. Компанії встановили річні ціни в середньому по дев'ять гривень за кубометр газу.
На сьогодні до підземних сховищ закачано майже 19 млрд кубометрів газу. Саме стільки потрібно, щоб українці не замерзли взимку.
Раніше ми повідомляли, що:
- незважаючи на захмарні ціни на енергоносії на світових ринках, українцям не загрожує підвищення тарифів;
- агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі.