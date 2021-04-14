Цифра дня. В Україні збільшилися субсидії на оплату комуналки

Суми державної допомоги на оплату ЖКГ-рахунків відрізняються в різних регіонах. Найщедріші виплати в березні отримували жителі Рівненської області

Середній розмір субсидій в Україні в березні виріс на 13,6% порівняно з лютим, до 1686 гривень. Допомогу на оплату комуналки від держави отримали 2,95 млн українських сімей. На це з держбюджету витратили 4,8 млрд гривень.

Реклама

Про це свідчать дані Міністерства соціальної політики.

Найбільший середній розмір субсидії – в Рівненській області (2012 гривень). Найменший – у Одеській області (1193 гривні).

Реклама

Читайте також: Зеленський відтермінував тотальну установку лічильників газу в Україні

4,52 млрд гривень субсидій були виплачені в готівковій формі, а 274 млн грн – в безготівковій.

В тренді В Україні почали продавати ранні овочі. Ми перевірили ціни та кількість нітратів

Всього березні за субсидіями звернулися 134,9 тис. сімей, а призначена субсидія була 72,9 тис. домогосподарств.

Як розраховують розмір субсидії?

Частину рахунку за комунальні послуги субсидіант оплачує сам. Це т.зв. обов'язковий платіж, він визначається окремо для кожної родини (за формулою). Принцип простий – чим нижчі доходи домогосподарства, тим менший відсоток обов'язкової плати. Обов'язкова частина платежу залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу.

Сама субсидія призначається в розмірі різниці між вартістю послуг ЖКГ (в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів) і розміром обов'язкової частки платежу.

Реклама

У більшості випадків, щоб звернутися за субсидією, потрібно подати лише два документи – заяву та декларацію. Всю іншу інформацію органи соцзахисту отримують за запитами від податкової служби, Пенсійного фонду, МВС, органів місцевого самоврядування та постачальників комунальних послуг.

Як раніше пояснювала міністр соціальної політики Марина Лазебна, українців з низькими доходами закликають і надалі звертатися по допомогу, адже грошей на субсидії у держави вистачає.

Нагадаємо, в лютому середній розмір ЖКГ-субсидій різко зменшився через зниження ціни на газ.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама