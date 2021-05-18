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Цифра дня. Субсидії в Україні зменшилися майже вдвічі

18 травня, 16:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Суми державної допомоги на оплату ЖКГ-рахунків відрізняються в різних регіонах. Найщедріші виплати в квітні отримували жителі Тернопільської області

Субсидії зменшилися з приходом весни

Субсидії зменшилися з приходом весни / Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні

Середній розмір субсидій в Україні в квітні зменшився в 1,8 раза порівняно з березневим показником, до 923 гривень. Така серйозна зміна суми пов'язана із закінченням опалювального сезону. Допомогу на оплату комуналки від держави отримали 2,7 млн українських сімей. На це з держбюджету витратили 2,49 млрд гривень.

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Про це свідчать дані Міністерства соціальної політики України.

Найбільший середній розмір субсидії – в Тернопільській області (одна тисяча сімдесят одна гривня). Найменший – у Одеській області (717 гривень).

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2,34 млрд гривень субсидій були виплачені в готівковій формі, а 149 млн грн – в безготівковій.

Всього у квітні за субсидіями звернулися 76,1 тис. сімей, а призначена субсидія була 42,9 тис. домогосподарств. Це теж майже вдвічі менше, ніж було в березні.

Нагадаємо, з 1 травня одержувачі субсидій повинні подати нові заявки в органи соціального захисту населення. Заявки можна подавати протягом п'яти місяців поштою або в онлайні.

Незважаючи на те, що на подачу заяв відвели кілька місяців, народний депутат Олексій Кучеренко попередив: документи краще подавати вже зараз. Адже нові правила можуть спровокувати невдоволення населення і "конфліктні ситуації".

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