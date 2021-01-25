Цифра дня. Які субсидії отримують українці

Держава виплачує допомогу більш ніж трьом мільйонам сімей

У грудні 2020 року середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг становив 1615,39 гривні. Це менш ніж на 1% перевищує суму, що була в листопаді. Найбільший середній розмір субсидії – в Івано-Франківській області, 1954 гривні, найменший – в Одеській області, 957 гривень.

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Про це свідчать дані Міністерства соціальної політики України.

Допомогу від держави отримали 3,05 млн сімей. На виплату субсидій витрачено 4,74 млрд гривень. З них 4,55 млрд гривень було отримано готівкою, 196 млн гривень – безготівкою.

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Всього в грудні по субсидію звернулися 60,4 тис. домогосподарств, а призначили її 35,2 тис. домогосподарств.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2021 рік на субсидії закладено 36,6 млрд грн. Як запевнила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна, цієї суми вистачить для проходження опалювального сезону:

Відео: Сьогодні

Також сайт "Сьогодні" розповідав, як довести державі, що маєш право на субсидію.

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