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Через "Дію" пенсіонеру можуть відмовити в отриманні субсидії — експерт

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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21 січня, 06:00
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Трапитися це може за умови запуску програми "єСубсидія"
Субсидії в Україні
Субсидії в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні може стартувати аналогічна до "єПідтримки" програма — "єСубсидія" з виплатами на карту.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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За його словами така ініціатива допоможе верифікувати кожного отримувача субсидії, а призначена вона буде виключно для оплати комунальних послуг.

Що робити пенсіонерам?

У наш час дійсно багато пенсіонерів не мають смартфонів, за допомогою яких змогли б користуватися додатком "Дія".

За словами політолога, експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна, людей дуже дратує, що вони не можуть використовувати ці технології. Про це він заявив в ефірі телеканалу UkrLive.

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"Ми памʼятаємо, як хотіли людей перевести з пошти отримувати на банківські відділення, і вже була хвиля обурень. Так що говорити про ці смартфони...", — говорить Коробкін.

Також експерт зазначив, що в разі запровадження цієї програми, якщо пенсіонер отримає на свою картку якусь суму, приміром, від родичів, то "Дія" це відразу зафіксує, що може стати причиною позбавлення пенсіонера субсидії.

"Великі чиновники мають великі суми і великі доходи, і не завжди їх декларують, а якщо пенсіонер якийсь отримає невелику суму на свою картку, можливо навіть від родичів, то завтра це буде видно в "Дії" і стане причиною того, щоб йому, наприклад, відмовити в субсидії", — зауважив експерт.

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За словами Коробкіна, це стане ще одним механізмом, щоб більше слідкувати за доходами людей.

Як не залишитися без субсидії

Під час оформленення субсидії на заваді може стати наявність заборгованості більше, ніж за три місяці. Якщо заборгованість сягає понад 20 неоподатковуваних мінімумів, то нарахування вам припинять.

Якщо є заборгованість, то громадяни мають звернутися до постачальників послуг та укласти із ними договір про реструктуризацію боргу.

Чи є заборгованість, можна перевірити у Єдиному реєстрі боржників. Реєстр безкоштовний, тому можна самостійно відшукати необхідну інформацію.

Раніше ми повідомляли, як у "Дії" подати заявку на субсидію. Зробити це можна лише через ПК-версію сайту.

Також ми інформували, що в Офісі президента висунули ініціативу запровадження в Україні талонів на їжу для найвразливіших верств населення.

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