Ціну на газ Кабмін знизить завтра – ОП

Завтра, 18 січня, о 10:00 відбудеться позачергове засідання Кабміну, на якому вирішуватимуть питання зниження ціни на газ для побутових споживачів.

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Про це повідомляє редакція "Сьогодні", посилаючись на повідомлення заступниці керівника Офісу президента Юлію Свириденко.

Уряд ухвалить рішення щодо встановлення граничного тарифу на газ 6,99 грн за 1 куб. м, який діятиме на період карантину або до кінця опалювального сезону – до 31 березня поточного року включно.

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Раніше на онлайн-нараді народних депутатів із представниками Кабінету Міністрів і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалили рішення про зниження ціни на транспортування газу.

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Нагадаємо, в Україні почалася перевірка облгазів з космічними тарифами.

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