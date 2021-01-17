Ціну на газ Кабмін знизить завтра – ОП

Завтра, 18 січня, о 10:00 відбудеться позачергове засідання Кабміну, на якому вирішуватимуть питання зниження ціни на газ для побутових споживачів.
Про це повідомляє редакція "Сьогодні", посилаючись на повідомлення заступниці керівника Офісу президента Юлію Свириденко.
Уряд ухвалить рішення щодо встановлення граничного тарифу на газ 6,99 грн за 1 куб. м, який діятиме на період карантину або до кінця опалювального сезону – до 31 березня поточного року включно.
Читайте також: В Україні вводять держрегулювання ціни на газ: яким буде тариф
Раніше на онлайн-нараді народних депутатів із представниками Кабінету Міністрів і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалили рішення про зниження ціни на транспортування газу.
Нагадаємо, в Україні почалася перевірка облгазів з космічними тарифами.
Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк