Русский
$ 28,05
34,01
  1. Економічні новини
  2. Новини ЖКХ

Ціну на газ Кабмін знизить завтра – ОП

17 січня, 17:28

Ольга Литвин Ольга Литвин

Уряд ухвалюватиме рішення щодо встановлення граничного тарифу 6,99 грн за 1 куб. м

Завтра, 18 січня, о 10:00 відбудеться позачергове засідання Кабміну, на якому вирішуватимуть питання зниження ціни на газ для побутових споживачів.

Реклама

Про це повідомляє редакція "Сьогодні", посилаючись на повідомлення заступниці керівника Офісу президента Юлію Свириденко.

Уряд ухвалить рішення щодо встановлення граничного тарифу на газ 6,99 грн за 1 куб. м, який діятиме на період карантину або до кінця опалювального сезону – до 31 березня поточного року включно.

Читайте також: В Україні вводять держрегулювання ціни на газ: яким буде тариф

В тренді
В Україні хочуть позбутися від старих маршруток

Раніше на онлайн-нараді народних депутатів із представниками Кабінету Міністрів і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалили рішення про зниження ціни на транспортування газу.

Реклама

Нагадаємо, в Україні почалася перевірка облгазів з космічними тарифами.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

зниження Украина ціна на газ Кабінет міністрів тариф на газ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Космічні тарифи на газ: Ляшко звернувся до влади
Космічні тарифи на газ: Ляшко звернувся до владиПолітика
В Україні готуються знизити тарифи на газ
В Україні готуються знизити тарифи на газНовини ЖКГ
Влада придумала, як зменшити ціну газу для українців
Влада придумала, як зменшити ціну газу для українцівНовини ЖКГ
Кабмін готується знизити ціну на газ – Шмигаль
Кабмін готується знизити ціну на газ – ШмигальНовини ЖКГ
Кому не дадуть субсидію 2021 року: список умов
Кому не дадуть субсидію 2021 року: список умовНовини ЖКГ
В Україні почалася перевірка облгазів з
В Україні почалася перевірка облгазів з "космічними" тарифамиНовини ЖКГ

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти