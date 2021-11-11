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Більше платитимемо за опалення? Шмигаль уточнив тарифи для українців

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
11 листопада, 06:00
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Для українців у листопаді тарифи на газ, тепло, гарячу воду, електроенергію не зростатимуть
Найменший відсоток підключення у Одеській та Херсонській областях
Найменший відсоток підключення у Одеській та Херсонській областях / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розвіяв чутки про те, що для українців підвищили ціни газ та про відключення електроенергії.

Про це він написав у Telegram.

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Шмигаль запевнив, що для українців у листопаді тарифи на газ, тепло, гарячу воду, електроенергію не зростають. Рости вони не будуть і до кінця опалювального сезону.

"Стабільні тарифи – це зобов'язання уряду та місцевої влади перед людьми, і ми його виконуємо", – запевнив прем'єр.

За його словами, в Україні:

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  • 97% житлових будинків забезпечені теплопостачання;
  • на 96% підключені дитячі садочки та медичні заклади;
  • на 95% підключені до тепла школи.

Крім того, в країні на 99%, у 22 областях, підключено до теплопостачання житловий фонд.

Найменший відсоток підключення – у Одеській та Херсонській областях. Там місцева влада не включила тепло через хорошу погоду, проте цей процес планують запустити до кінця тижня.

Що з тарифами на тепло?

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що тарифи на тепло на 80% складаються із вартості газу та технічного стану всіх механізмів – постачальники закладають суму, яка знадобиться на капітальний ремонт тепломереж.

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"Коли затверджували більшість тарифів на тепло, тоді вартість газу для теплокомуненерго була на рівні 5-5,5 грн/куб. Сьогодні їм газ пропонують за 7,42 грн/куб для опалення житлового фонду та по 16, майже 17 грн для опалення бюджетних будівель, приміщень та всього іншого. Відповідно у них зростає тариф у кілька разів", – розповів експерт.

Попенко не впевнений, що цього року виконають меморандум про непідвищення тарифів та теплокомуненерго доведеться піднімати тарифи, адже їм потрібно компенсувати витрати з місцевого бюджету на опалення, які вони заплатять як компенсацію різниці вартості газу.

Раніше ми повідомляли, що опалювальний сезон в Одесі стартував 1 листопада. Але досі у понад 100 школах та дитсадках опалення немає.

А у Старокостянтинові Хмельницької області батьки школярів перекрили дорогу на знак протесту проти дистанційного навчання. На такий формат учнів відправили через відсутність опалення.

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