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Більше платитимемо? В Україні перерахують тариф на доставку газу

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
24 листопада, 11:38
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Облгази вже представили свої пропозиції щодо вартості транспортування газу
Тариф може залишитися на колишньому рівні, якщо влада прийме таке політичне рішення
Тариф може залишитися на колишньому рівні, якщо влада прийме таке політичне рішення / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 січня проведуть перерахунок платіжки за транспортування газу. Тариф буде залежати від вартості газу в облгазах та від обсягів споживання.

Проєкти перегляду цін розмістили на сайтах облгазів для обговорення.

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Як розраховують абонплату за газ?

Українцям часто приходять дві різні платіжки за газ. У першій відображається скільки газу витратили за минулий місяць, а у другій – фіксовані дані за 12 місяців.

Але з 1 січня облгази проведуть перерахунок абонплати за формулою:

кількість газу, яку використали з жовтня 2020-го по жовтень 2022-го поділити на 12 та помножити на тариф.

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Підвищення торкнеться саме цього тарифу та відобразиться у платіжках українців. Його затверджує не НАК "Нафтогаз", а Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

У комісії підтвердили, що можливий перегляд цін, але тариф не досягне надхмарних цифр. Облгази вже подали свої пропозиції щодо вартості транспортування газу, але всі ці розрахунки перевірять експерти і лише після цього зможуть затвердити нову вартість.

Кому знизять тариф?

Якщо домоволодіння з жовтня минулого року та до жовтня поточного витратило менше газу, ніж роком раніше, то для них у новому році знизять тариф за доставку. Але таке можливе лише у випадку, якщо тариф не підвищиться.

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Експерти впевнені, що для українців навряд чи залишать тариф на колишньому рівні. Адже для доставки використовують технічний газ, а його ціна останнім часом значно збільшилася.

Також у облгазів великі витрати на ремонт мереж, амортизацію, зарплати та інші.

Але, незважаючи на це, тариф може залишитися на колишньому рівні, якщо влада ухвалить таке політичне рішення. Як запровадили раніше річні тарифи на газ.

Завищені цифри у платіжках

У жовтні деякі українці отримали платіжки із значно завищеними цінами на газ Про це повідомив журналіст Володимир Міленко. Він розповів, що його тещі, що живе в передмісті, прийшла квитанція з боргом близько 2 тисяч гривень. Зважаючи на все, така сума виникла через перерахунок.

Крім того, у платіжках українців додатково вказуватиметься спожитий обсяг теплової енергії у перерахунку на кіловат-годину.

Раніше ми писали, що у "Нафтогазі" розповіли, чи очікувати українцям підвищення абонплати за газ, а також скільки доведеться платити за комунальні послуги в листопаді.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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