Безплатне житло для переселенців: як українцям швидко знайти прихисток

В Україні запустили державний проєкт "Там, де вас чекають". Спеціально створений сайт має на меті допомогти українцям евакуюватися з областей, де тривають бойові дії.
Як повідомили у "Дії", переселенцям також допоможуть знайти житло й отримати іншу підтримку.
У рамках проєкту діє інтерактивна мапа, на якій показуються вільні місця в західних та південних областях. На сайті можна:
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- дізнатися перелік доступних для безплатного розселення місць;
- знайти телефони контактних центрів і звернутися за допомогою самостійно.
Станом на 2 травня на мапі позначено місця для прихистку понад мільйона людей. Найбільше – у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Черкаській та Миколаївській областях і на Волині.
Як відбувається евакуація
Українців вивозять з "гарячих точок" поїздами. Працівники Укрзалізниці допомагають пасажирам у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій. Спільно з місцевими органами влади громадян супроводжуватимуть до тимчасового житла.
Реєструють переселенців залізничники та волонтери. Для цього за кошти криптофонду Aid For Ukraine їм придбали 68 планшетів.
Підтримка під час війни
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, портал і застосунок "Дія" постійно оновлюють та адаптують для потреб громадян. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, найближчим часом планують перенести в додаток послугу реєстрації малюків "єМалятко" і запустити комплекс послуг для ФОП.
Незабаром за допомогою "Дії" можна буде укласти шлюб – зараз на порталі доступна функція подання документів онлайн. Окрім цього, українці можуть подати через додаток заявку на компенсацію:
- приватного будинку;
- квартири;
- іншого житлового приміщення.
У травні Мінсоцполітики продовжить виплачувати грошову підтримку внутрішньо переміщеним особам. Після 24 лютого такий статус оформили майже 2 млн громадян, загалом в Україні зареєстровано 3,4 млн ВПО.
Для дітей та людей з інвалідністю передбачена грошова допомога в розмірі 3000 грн на місяць. Усі інші отримуватимуть по 2000 грн. У травні підтримку надаватимуть людям, які перемістилися з областей, де тривають бойові дії або які оточені ворогами, а також у яких житло непридатне для проживання внаслідок обстрілів і які подали заявку на відшкодування.
Уряд також відшкодовує українцям, які безкоштовно прихистили переселенців, витрати на комуналку. За кожну особу виплачують до 450 грн/міс. Для отримання компенсації потрібно зареєструватися як сторона, що приймає, та оновлювати інформацію про кількість людей і час їхнього перебування в квартирі. На відшкодування можуть розраховувати й комунальні заклади, які на час війни переоблаштували свої приміщення для проживання переселенців.
Раніше "Сьогодні" писали, де українцям знайти гроші, якщо своїх не залишилося. Дізнавайтеся також, з якими кредитними проблемами стикаються громадяни під час війни та який вихід із ситуації.