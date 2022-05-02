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Безплатне житло для переселенців: як українцям швидко знайти прихисток

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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2 травня, 12:16
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Українців продовжують вивозити із зон, де тривають бойові дії, але тепер житло можна знайти через сайт
Евакуйованим громадянам буде простіше знайти прихисток
Евакуйованим громадянам буде простіше знайти прихисток / Фото: Getty Images, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

В Україні запустили державний проєкт "Там, де вас чекають". Спеціально створений сайт має на меті допомогти українцям евакуюватися з областей, де тривають бойові дії.

Як повідомили у "Дії", переселенцям також допоможуть знайти житло й отримати іншу підтримку.

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У рамках проєкту діє інтерактивна мапа, на якій показуються вільні місця в західних та південних областях. На сайті можна:

  • дізнатися перелік доступних для безплатного розселення місць;
  • знайти телефони контактних центрів і звернутися за допомогою самостійно.

Станом на 2 травня на мапі позначено місця для прихистку понад мільйона людей. Найбільше – у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Черкаській та Миколаївській областях і на Волині.

/ Фото: Укрзалызниця

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/ Фото: Укрзалызниця

Як відбувається евакуація

Українців вивозять з "гарячих точок" поїздами. Працівники Укрзалізниці допомагають пасажирам у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій. Спільно з місцевими органами влади громадян супроводжуватимуть до тимчасового житла.

Реєструють переселенців залізничники та волонтери. Для цього за кошти криптофонду Aid For Ukraine їм придбали 68 планшетів.

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/ Фото: скріншот

Підтримка під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, портал і застосунок "Дія" постійно оновлюють та адаптують для потреб громадян. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, найближчим часом планують перенести в додаток послугу реєстрації малюків "єМалятко" і запустити комплекс послуг для ФОП.

Незабаром за допомогою "Дії" можна буде укласти шлюб – зараз на порталі доступна функція подання документів онлайн. Окрім цього, українці можуть подати через додаток заявку на компенсацію:

  • приватного будинку;
  • квартири;
  • іншого житлового приміщення.

У травні Мінсоцполітики продовжить виплачувати грошову підтримку внутрішньо переміщеним особам. Після 24 лютого такий статус оформили майже 2 млн громадян, загалом в Україні зареєстровано 3,4 млн ВПО.

Для дітей та людей з інвалідністю передбачена грошова допомога в розмірі 3000 грн на місяць. Усі інші отримуватимуть по 2000 грн. У травні підтримку надаватимуть людям, які перемістилися з областей, де тривають бойові дії або які оточені ворогами, а також у яких житло непридатне для проживання внаслідок обстрілів і які подали заявку на відшкодування.

Уряд також відшкодовує українцям, які безкоштовно прихистили переселенців, витрати на комуналку. За кожну особу виплачують до 450 грн/міс. Для отримання компенсації потрібно зареєструватися як сторона, що приймає, та оновлювати інформацію про кількість людей і час їхнього перебування в квартирі. На відшкодування можуть розраховувати й комунальні заклади, які на час війни переоблаштували свої приміщення для проживання переселенців.

Раніше "Сьогодні" писали, де українцям знайти гроші, якщо своїх не залишилося. Дізнавайтеся також, з якими кредитними проблемами стикаються громадяни під час війни та який вихід із ситуації.

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