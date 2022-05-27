Жити в Польщі стало дорожче? За яким курсом злотого українські банки стягують гроші

Розповідаємо, карткою якого банку найвигідніше розраховуватись за кордоном

У кожного банку свій курс злотого / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Буквально за кілька днів курс злотого в українських банках різко підскочив і продовжує рости дотепер.

"Сьогодні" розповість вам, у якого банку курс більш вигідний.

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Для прикладу розглянемо ПУМБ, ПриватБанк, Monobank та Ощадбанк.

Так, у ПУМБ курс наразі становить 7,59 грн. Ось приклад покупки послуг таксі у Польщі 27 травня.

Курс злотого у банку ПУМБ / Фото: скріншот

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У Monobank курс дещо вищий, він становить 7,60 грн за злотий.

Курс злотого у банку / Фото: скріншот

За даними інтернет-банкінгів Ощадбанку та ПриватБанку, то в першому вартість злотого 7,2 грн (купівля) і 8,1 грн (продаж), а в другому – 7,9 грн та 8,3 грн відповідно.

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Чому курс злотого почав рости?

Нагадаємо, що 21 травня Нацбанк України скасував обмеження на встановлення курсу, за яким банки можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

"Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, поліпшить умови роботи легальних суб’єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій. Усе це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті", – зазначив раніше заступник Голови НБУ Юрій Гелетій.

Раніше ми писали, що ПриватБанк змінив валютні правила для українців, а також розповідали, що буде з доларом після рішення НБУ.