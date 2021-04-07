Зеленський заборонив бандитські методи роботи колекторів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про захист боржників від неправомірних дій колекторів. Вводяться обмеження на втручання в особисте життя, загрози, шантаж, нічні дзвінки, а також заборона на збір особистої інформації про боржника тощо.

Реклама

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, хоча картка документа на сайті Верховної Ради ще не оновилася. Закон формально набуде чинності наступного після його публікації дня. Але основні норми запрацюють тільки через три місяці після цього – щоб ринок встиг підготуватися до змін.

По суті, колекторам запропонували "етичний кодекс", за порушення якого каратимуть штрафами і виключенням з Реєстру колекторських компаній.

Що зміниться?

З'явиться Реєстр колекторських компаній

Його вестиме Нацбанк. Без реєстрації в цьому реєстрі колектори не зможуть працювати. Планується, що реєстр буде публічним, тобто перевірити компанію зможе кожен бажаючий.

Введуть кодекс поведінки колекторів, НБУ стежитиме за його дотриманням

Колекторам заборонять прямо загрожувати, шантажувати, вводити в оману, телефонувати вночі або приховувати номер. Крім того, колектор буде повинен називати своє ім'я, назву компанії, підстава дзвінка і розмір боргу. А на вимогу боржника – ще й надавати підтверджуючі документи протягом 7 днів.

Реклама

Читайте також: Як захиститися від наїзду колекторів: юрист дав поради (відео)

В тренді Скасування безкоштовного проїзду пільговикам: чому монетизація викликає запитання

Також закон забороняє збирати і обробляти наступну персональну інформацію: про графік роботи, місця відпочинку, інформацію з соцмереж, особисті фотографії і т.п.

Якщо колектор не дотримуватиметься вимоги, на нього можна буде скаржитися до Нацбанку. НБУ займеться покаранням порушників.

За порушення почнуть карати

Законопроєкт передбачає штрафи від 51 до 102 тис. грн і виключення з Реєстру колекторських компаній. Якщо колектор мінімум двічі протягом року порушив такі вимоги, кредитор повинен розірвати договір з ним і повідомити про це Національний банк.

З'явиться нове правило для банків

Банк або інша фінансова компанія, яка видає кредити, буде зобов'язана публікувати інформацію про колекторські компанії, з якими співпрацює.

Відео: Сьогодні

Реклама

Нагадаємо, ще в грудні 2019 року в Україні прийняли в першому читанні інший закон про захист від недобросовісних колекторів. Документ так і не розглянули у другому читанні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама