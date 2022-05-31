Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Зарплати зростають? В яких сферах українцям працювати найвигідніше

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 травня, 10:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, в кого заробітна плата під час війни зросла, а кому її значно скоротили
Одні сфери під час війни значно постраждали, а інші навпаки — продовжують свій розвиток
Одні сфери під час війни значно постраждали, а інші навпаки — продовжують свій розвиток / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Зарплати великої кількості українців з початку війни Росії проти України поступово знижувались, падати вони продовжують і зараз. Якщо у квітні, порівняно з довоєнним часом, середня зарплата була нижчою на 10%, то у травні падіння склало 9-58%. Однак є і ті сфери, де виплати неабияк зросли.

"Сьогодні" розповість вам, хто під час війни заробляє найбільше, а кому доводиться затягувати паски.

Реклама

Так, за даними аналітиків grc.ua, причина очевидна — підприємці та організації не мають можливості платити працівникам на рівні довоєнному. Найбільше постраждала саме сфера обслуговування, а саме: туризм, готелі, ресторани, а також сфера безпеки ( в середньому вони отримують лише 9200 грн).

Натомість, якщо розглянути сфери сільського господарства, реклами та PR, то зарплати працівників поволі зростають.

Хто отримує найменше в Україні?

Крім вищезгаданих сфер, де зарплати впали леди не на половину, мало отримують і працівники галузей:

Реклама
  • добування сировини – 11 000 грн;
  • інсталяції та сервісу – 12 600 грн;
  • банків, інвестицій, лізингу – 13 100 грн.

Найбільше падіння рівня зарплат відбулося у сферах видобутку сировини – на 58%, інсталяції та сервісу – на 56%, безпеки – на 49%.

Хто отримує найбільше?

На фоні зниження зарплат українців, є і ті, хто під час війни почав отримувати більше. Так, наприклад, заробітні плати зросли у працівників сфери:

  • виробництва та сільського господарства – з 13 300 грн у квітні до 16 600 грн у травні;
  • медицини та фармацевтики – з 14 900 грн до 18 200 грн;
  • бухгалтерії, управлінського обліку, фінансів підприємства – з 17 500 грн до 19 800 грн;
  • HR – з 15 000 грн до 29 700 грн;
  • маркетингу, реклами та PR – з 26 600 грн до 30 800 грн.

Директори та керівники різних галузей теж почали отримувати більше — 86 100 грн у травні (порівняно з 63 200 грн у квітні).

Реклама

За що штрафуватимуть українських роботодавців?

Для українців розширили можливості реалізації права на укладання колективних договорів.

Зокрема, у відповідному Законі йдеться:

  • колективні договори можуть укладатися фізичною особою, яка використовує найману працю (раніше така можливість існувала лише у юридичних осіб);
  • на роботодавця покладається обов’язок ознайомлювати працівників з текстом угоди, повідомляти про внесення змін до документу. Винні у не наданні працівнику інформації про деталі колективного договору чи нові поправки, караються штрафом і несуть дисциплінарну відповідальність;
  • дискримінація за будь-якими ознаками не допускається.

Як зазначив заступник Міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра, в оголошеннях про прийом на роботу забороняється висувати вимоги за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров’я, інвалідності тощо, які не пов’язані з характером роботи або умовами її виконання.

За недотримання норми на рекламодавця накладається штраф.

Нагадаємо, в Україні розширили підстави для звільнення працівників під час війни, а саме: неможливість забезпечувати умови праці через знищення майна в результаті бойових дій. На додаток до цього вводиться особлива процедура звільнення таких працівників.

Раніше ми писали, хто буде потрібен Україні через 5 років.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із комуналкою з 1 червня?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Що буде із доларом?
Дізнатися!
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31515.12

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

1967.81

Litecoin (LTC)

68.74

Ripple (XRP)

0.42

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти