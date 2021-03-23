Русский
$ 27,69
33,01
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

За психологічну межу відступив євро, а долар подорожчав

23 березня, 16:28

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 24 березня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 24 березня:

23.0324.03Зміна
1 долар США27,69 грн27,73 грн + 0,04
1 євро33,01 грн32,93 грн - 0,08
Реклама

У порівнянні зі значеннями 23 березня долар подорожчав на чотири копійки після зниження курсу на три копійки в попередній банківський день. За тиждень з 16 по 23 березня гривня ослабла проти американської валюти вже на дев'ять копійок. При цьому експерти рекомендують українцям купувати долари, поки валюта не стала ще дорожчою.

А ось курс євро на 23 березня впав на вісім копійок після зростання на шість копійок днем раніше. Євровалюта знову опустилася нижче психологічної позначки в 33 гривні, хоча і не відходить далеко від цього рубежу.

В тренді
Долар подешевшав, курс євро переріс психологічну межу
Реклама

Читайте також: Як посилення карантину впливатиме на курс гривні

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, в Україні також планують провести податкову амністію. Подробиці – у сюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Час запасатися валютою? Експерти спрогнозували курс долара в Україні
Час запасатися валютою? Експерти спрогнозували курс долара в УкраїніФінанси
Житло як бізнес. Чи вигідно тепер вкладатися в нерухомість?
Житло як бізнес. Чи вигідно тепер вкладатися в нерухомість?Нерухомість
Як посилення карантину впливатиме на курс гривні
Як посилення карантину впливатиме на курс гривніФінанси
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробити
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробитиЕкономіка
Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновага
Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновагаФінанси
Чому бізнесу вигідно відкрити зарплатний проєкт у ПриватБанку саме в березні
Чому бізнесу вигідно відкрити зарплатний проєкт у ПриватБанку саме в березніЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти