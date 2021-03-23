За психологічну межу відступив євро, а долар подорожчав

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 24 березня:

23.03 24.03 Зміна 1 долар США 27,69 грн 27,73 грн + 0,04 1 євро 33,01 грн 32,93 грн - 0,08

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У порівнянні зі значеннями 23 березня долар подорожчав на чотири копійки після зниження курсу на три копійки в попередній банківський день. За тиждень з 16 по 23 березня гривня ослабла проти американської валюти вже на дев'ять копійок. При цьому експерти рекомендують українцям купувати долари, поки валюта не стала ще дорожчою.

А ось курс євро на 23 березня впав на вісім копійок після зростання на шість копійок днем раніше. Євровалюта знову опустилася нижче психологічної позначки в 33 гривні, хоча і не відходить далеко від цього рубежу.

В тренді Долар подешевшав, курс євро переріс психологічну межу

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, в Україні також планують провести податкову амністію. Подробиці – у сюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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