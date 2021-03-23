За психологічну межу відступив євро, а долар подорожчав

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 24 березня:
|23.03
|24.03
|Зміна
|1 долар США
|27,69 грн
|27,73 грн
|+ 0,04
|1 євро
|33,01 грн
|32,93 грн
|- 0,08
У порівнянні зі значеннями 23 березня долар подорожчав на чотири копійки після зниження курсу на три копійки в попередній банківський день. За тиждень з 16 по 23 березня гривня ослабла проти американської валюти вже на дев'ять копійок. При цьому експерти рекомендують українцям купувати долари, поки валюта не стала ще дорожчою.
А ось курс євро на 23 березня впав на вісім копійок після зростання на шість копійок днем раніше. Євровалюта знову опустилася нижче психологічної позначки в 33 гривні, хоча і не відходить далеко від цього рубежу.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
Нагадаємо, в Україні також планують провести податкову амністію. Подробиці – у сюжеті:
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