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Виплати біженцям у Німеччині: на яку суму розраховувати українцям і від чого вона залежить

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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11 квітня, 17:57
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Розповідаємо, на яку мінімальну і максимальну допомогу може розраховувати український біженець у Німеччині
На яку допомогу можуть розраховувати українці у Німеччині
На яку допомогу можуть розраховувати українці у Німеччині / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці часто обирають Німеччину як країну для перечікування війни, тому ФРН змушена дбає про біженців.

"Сьогодні" розповідають, на які виплати та за яких умов українці можуть розраховувати у Німеччині.

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Отже, українці, які після приїзду до Німеччини подали заяву на тимчасовий захист, можуть отримувати соціальну допомогу нарівні з тими, хто подав заяву з проханням про притулок, повідомляєDeutsche Welle.

Їм нададуть фінансову підтримку, яка має покривати витрати на:

  • харчування;
  • опалення;
  • одяг;
  • здоров'я;
  • базові побутові витрати, і навіть "особисті" витрати.

Однак якщо ви проживаєте в притулках для біженців, значну частину цього списку можна отримати у вигляді речової, а не фінансової допомоги.

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Отже, якщо ви живете у спеціальних таборах, то отримуватимете так звані "кишенькові гроші". Дорослим на місяць нараховується 163 євро, а неповнолітнім – від 105 до 111 євро, залежно від віку дитини.

Якщо ж ви не отримуєте жодної з перерахованих вище видів допомоги і не живете у зазначених таборах, то можете розраховувати на більшу суму, але тоді про одяг і їжу доведеться піклуватися самостійно.

Отже, дорослому, який не проживає в гуртожитку від соцслужб, надається 367 євро на місяць та по 330 євро на людину, якщо біженець живе з чоловіком/дружиною.

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Якщо вам від 18 до 25 і ви живете із батьками, то отримати зможете лише 294 євро, неповнолітнім запропоновано такі виплати:

  • від 14 до 17 років – 326 євро;
  • від 6 до 14 років – 326 євро;
  • до 6 років – 249 євро.

Щоб отримати соцдопомогу, необхідно звернутися до відомства з соціальних питань при громаді проживання.

Що зміниться зовсім скоро

А з 1 червня 2022 року українські біженці у Німеччині зможуть отримувати базові соціальні виплати, в середньому 400 євро на місяць.

Також для наших громадян буде спрощено доступ до центрів зайнятості та охорони здоров'я та з'явиться можливість вступити на безкоштовні курси вивчення німецької мови.

"Сьогодні" також писали, скільки коштує заправити авто в Німеччині, і розповідали, скільки у цій країні коштують базові продукти.

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