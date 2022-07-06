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Вигідніше прострочити? Коли краще не сплачувати відсотки за кредитом

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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6 липня, 19:13
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Справа про постдефолтні відсотки суттєво вплине на банківський сектор та позичальників
Справа Ощадбанку посприяла важливим змінам
Справа Ощадбанку посприяла важливим змінам / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Дві банківські кризи та пул прострочених кредитів у розмірі понад 538 млрд грн, а також тисячі судових спорів змусили змінити підходи в Україні до обрахування заборгованостей за договорами.

Як розповіла радниця LCF Law Group Ірина Кобець у колонці для "Економічної правди", суттєві зміни в банківський сектор внесло рішення Конституційного суду від 22 червня 2022 року у справі про постдефолтні відсотки.

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Нова судова практика почала формуватися ще з 2017 року. Вона передбачає, що боржник повинен сплачувати визначені договором відсотки лише до дати повернення кредиту. Після цієї дати банк може лише застосовувати заходи відповідальності.

У такий спосіб плата за прострочений кредит (3%) стала вигіднішою, ніж за кредит, що працює: 4-6% річних в іноземній валюті та 13-15% річних – в національній.

Справа Ощадбанку

Окрім цього, у розпал пандемії коронавірусу в 2020 році запровадили мораторій для банків, яким заборонили нараховувати штрафи за порушення кредитних договорів у період дії карантину.

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Тоді ж Ощадбанк звернувся до КСУ з конституційною скаргою. У цій справі КСУ визнав, що встановлений закон не обмежує права банку на отримання відсотків як плати за користування кредитом.

Згідно з висновком суддів, до 2017 року стягнення відсотків до дати фактичного повернення було звичною практикою. Водночас отримання банком 3% річних як міри відповідальності не може впливати на право банку на отримання відсотків як плати за кредит.

За словами Ірини Кобець, з формулювань рішення випливає, що банк має право нараховувати відсотки до дати фактичного повернення кредиту незалежно від закінчення терміну кредитування. А банківський сектор отримав додаткову аргументацію своєї позиції щодо постдефолтних відсотків, що є серйозним підсиленням.

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Кого американці вважають багатими

Зовсім інша реальність за океаном – у США за результатами щорічного опитування визначили, кого американці вважають справді багатими. Таку оцінку люди дають землякам, чиї статки перевищують 2,2 млн доларів.

Цікаво, що люди називали вищі суми, якщо вони проживають у більших містах. Лідером за показниками стало "айтішне" місто Сан-Франциско, яке випередило навіть Нью-Йорк та Вашингтон – там статус багатія готові приписати тим, хто має від 5,1 млн доларів. Людей, що мають статки в розмірі від 1,7 млн доларів вважають з "комфортним" фінансовим станом.

Друге місце поділили між собою міста Південної Каліфорнії, зокрема Лос-Анджелес та Сан-Дієго, де поріг багатства становить 3,9 млн доларів. Жителі Вашингтона вважають, що багатії мають від 3,3 млн доларів.

У "Великому яблуку" жителі зупинились на позначці у 3,4 млн доларів. Найнижчий поріг серед 12 міст, де здійснювали дослідження, зафіксували у Денвері – це 2,3 млн доларів.

"Сьогодні" раніше розповідали про те, як українцям в Італії знайти роботу та кого потребують там насамперед, а також писали про актуальні вакансії на літо для українців у Румунії.

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