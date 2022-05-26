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Військовослужбовці в Україні можуть отримати додаткові виплати — як вони нараховуватимуться

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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26 травня, 11:21
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Розбираємо основні питання щодо теперішніх особливостей виплат військовослужбовцям
На які виплати можуть розраховувати військовослужбовці
На які виплати можуть розраховувати військовослужбовці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

З початку повномасштабної війни на період воєнного стану Україна ввела додаткову винагороду, яка становить 30-100 тис. грн за місяць. Військовослужбовці повинні отримати її за лютий, березень і квітень. Гроші виплачують в поточному місяці за минулий (у травні – за квітень).

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков у відеозверненні.

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За його словами, система виплат в цілому налаштована, однак невеликі проблеми ще можуть виникати. Виникають вони з двох причин і залежать від двох документів, які згодом фінансова служба вашої частини направляє в Міноборони:

  • наказу про зарахування в частину і вступ на посаду (видається в частині один раз, при змінах в рамках частини бюрократія автоматично підтягується);
  • бойових наказів і розпоряджень, які змінюються щомісяця.

Якщо військовослужбовець офіційно не зарахований на посаду – він не отримаєте нічого, немає підстав платити гроші. Нараховувати гроші будуть з того дня, яким людина офіційно зарахована. Якщо ви персонально або ваш підрозділ відсутній в бойових наказах – ви не отримаєте Бойові, навіть якщо ви весь час на передовій.

Тож всі ці документи народжуються не в Міністерстві, а на рівні вашої частини. Міноборони на підставі заявки перераховує гроші в частину, а не військовослужбовцю. Безпосередньо військовослужбовцю гроші зараховує на рахунок частина.

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Міністр також дав відповіді і на інші актуальні питання, що стосуються виплат військовослужбовцям. Кожне з них розберемо детальніше.

Як формується виплата?

Формула виплат проста: ви отримуєте зарплату мирного часу плюс додаткову винагороду:

  • за день в бою – близько 3000 грн;
  • за день без бойових завдань – близько 1000 грн.

Зазначимо, що день у бою, — то день, який позначений у бойовому наказі. Якщо командування не оформило ці бойові накази, то у фінансистів просто немає підстав щось нараховувати.

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Що робити, якщо ви не отримали гроші?

За словами Резнікова, якщо ви раптом не отримали грошей за попередні місяці, то вам варто знати, що вони не згорять, а при належному оформленні документів все буде нараховано і виплачено.

"У травні деякі частини перераховували гроші по 4 рази, тому що закривали хвости за попереднім місяцем", — сказав міністр.

Якщо ви опинилися в полоні?

Гроші воїнів, які опинилися в полоні, виплачуються членам сімей.

Але є один дуже важливий нюанс: командир частини повинен оформити наказ "про службове становлення військовослужбовця", в якому вказано статус воїна.

Цей наказ створює юридичний факт, до якого прив'язаний весь подальший процес. Фіксація потрапляння в полон як юридичного факту об'єктивно вимагає часу. Тому що є різні ситуації:

  • дезертири;
  • добровільна здача в полон;
  • дійсно захоплені ворогом.

"Це все повинно бути правильно відображено в наказі про службове становище", — зауважив міністр.

Пенсії військовим в Україні

Колишні військовослужбовці мають одне з найкращих видів забезпечення та велику кількість надбавок після виходу на заслужений відпочинок.

У таких пенсіонерів існує три види пенсії:

  • за вислугу років;
  • по інвалідності;
  • в разі втрати годувальника.

"Сьогодні" раніше писали, як в Україні хочуть змінити розмір військового збору, а також розповідали, на які виплати можуть розраховувати українці під час війни.

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