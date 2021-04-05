Зовнішній борг України зріс до 126 млрд доларів: банки гасили, а держава брала

2020-го обсяг валового зовнішнього боргу України зріс на 4,0 млрд доларів і до кінця року склав 125,7 млрд доларів. Щодо ВВП обсяг боргу збільшився з 78,6% до 81,2%.

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Про це повідомляє Національний банк України.

За його даними, в четвертому кварталі борг зріс на 3,5 млрд доларів – до 125,7 млрд доларів, або з 79,0% ВВП, в тому числі державного сектору – на 3 млрд доларів, повідомляє Інтерфакс-Україна .

Борг держсектору

Нацбанк уточнив, що зовнішній борг держсектору збільшився на 2,9 млрд доларів – до 54,7 млрд доларів (35,3% від ВВП), а зовнішні зобов'язання приватного сектору – на 1,1 млрд доларів, до 71,0 млрд доларів (45,9% від ВВП).

НБУ вказав, що його зовнішній борг скоротився на 0,4 млрд доларів у результаті планових амортизаційних виплат по кредитах stаnd-by (0,7 млрд доларів) і на 31 грудня 2020 року становив 6,9 млрд. Водночас за рахунок зміни курсу СДР обсяг зовнішніх зобов'язань центрального банку зріс на 0,3 млрд доларів.

Зобов'язання банків

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Обсяг зовнішніх зобов'язань банків зменшився торік на 1,1 млрд доларів – до 3,7 млрд доларів завдяки чистому погашення їх зобов'язань за єврооблігаціями на 0,9 млрд доларів, зменшенню заборгованості за короткостроковими та довгостроковими кредитами на 0,1 млрд доларів і зниженню заборгованості за міжбанківськими кредитами на 0,1 млрд доларів.

Інші сектори економіки

Зовнішній борг інших секторів економіки зменшився на 0,4 млрд доларів – до 54,2 млрд доларів за рахунок зменшення заборгованості за кредитами та позиками на 2,2 млрд доларів, в основному за рахунок переоформлення боргу в міжфірмовий, при одночасному збільшенні заборгованості за торговими кредитами на 1,4 млрд доларів і чистому залученні коштів від розміщення єврооблігацій на 0,4 млрд доларів. За рахунок курсових змін обсяг зовнішніх зобов'язань інших секторів зріс на 0,6 млрд доларів.

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Міжфірмовий борг підприємств

Міжфірмовий борг підприємств, що перебувають у відносинах прямого інвестування, зріс за рік на 2,6 млрд доларів – до 13,2 млрд.

Обсяги простроченої заборгованості реального сектору за негарантованими кредитами (в тому числі від прямих інвесторів) зросли на 1,0 млрд доларів – до 23,4 млрд.

Нагадаємо, в січні 2021 року державний і гарантований державою борг України збільшився на 0,25% в гривні, до 2,558 трлн гривень, а в доларовому еквіваленті – на 0,53%, до 90,74 млрд доларів.

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Раніше сайт "Сьогодні" писав, що Україна за підсумками другого кварталу 2020 року збільшила зовнішній борг до 122,8 млрд доларів.

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