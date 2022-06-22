Замість "ковідної тисячі" – заборгованість: як клієнтка ПриватБанку невдало переказала гроші

Українка вирішила підтримати армію в складну хвилину, але в банківському додатку щось пішло не так

Замість переказу клієнтка виявила заборгованість на картці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні,

28 лютого клієнтка ПриватБанку вирішила переказати "ковідну тисячу", яку ще називають "Вовиною тисячею" через відповідну ініціативу президента Зеленського, на підтримку Збройних сил України.

Як розповіла жінка у відгуку на сайті "Мінфін" 22 червня, баланс на карті "єПідтримки" став нульовим, а згодом вона взагалі зникла з меню.

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"У мене ще є зарплатна картка ПриватБанку і "Універсальна", якою я ніколи не користувалась і через те приховала в меню, щоб випадково не вчинити з нею якихось операцій", – пояснила українка.

За кілька днів після переказу на рахунок армії клієнтці прийшло сповіщення про заборгованість за карткою "Універсальна" в розмірі 1000 грн плюс відсотки за два місяці.

"Співробітниця банку телефоном пояснила, що заборгованість виникла через "купівлю книг в інтернеті", – додала вона.

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Пояснення ситуації співробітникам банку нічого не дали. Картка "єПідтримки" в меню клієнтки не показується, інформації про неї нема, а гроші списали з "Універсальної".

Що відповіли у банку?

У службі підтримки ПриватБанку відреагували на ситуацію й пояснили, що у профілы клієнтки не бачать операцій по картці "єПідтримка". Сама ж картка при цьому є й показується в Приват24.

"У разі, якби по картці "єПідтримка" було зарахування 1000 грн і після того переказ цих коштів на ЗСУ, ця інформація відображалась би у виписці по картці", – зазначили у фінустанові.

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Відтак резюмували, що жінка, ймовірно, випадково здійснила платіж на користь ЗСУ з картки "Універсальна", та порадили їй переглянути виписку по картці у додатку Приват24.

ПриватБанк запускає сервіс "Каса"

У ПриватБанку запустили новий сервіс "Каса" для підприємців. Це програмний касовий апарат на платіжних POS-терміналах.

Сервіс дає змогу просто підключити та використовувати POS-термінали банку як програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО). "Каса" поєднує онлайн-кабінет і додаток для розрахунків за купівлю-продаж товарів, оформлення інкасації, внесення до каси готівки для розміну та інше.

Через онлайн-кабінет сервісу "Каса" можна реєструвати торгові точки, касирів та каси, не відвідуючи податкову службу, стежити за продажами, вносити товари й послуги у довідник, фіскалізувати фінансові операції.

"Сьогодні" раніше розповідали, як клієнтів ПриватБанку масово атакують шахраї, і писали, за що банк раптово заблокував картку пенсіонерки.