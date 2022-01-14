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Валюту знову лихоманить: що насправді відбувається з доларом та євро

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
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14 січня, 08:18
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 14 січня
Розповідаємо, до якого курсу готуватись українцям
Розповідаємо, до якого курсу готуватись українцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 14 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 27,74 грн;
  • 1 євро – 31,78 грн;
  • 1 злотий – 7,0 грн;
  • 10 російських рублів – 3,67 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на три копійки, а євро – одразу на 30 . Курс злотого став вищим на шість копійок, а курс рублів – на 5.

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Що відбувається з курсом долара та євро

Як розповів "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, основною причиною девальвації гривні на міжбанку стало різке зростання попиту на іноземні валюти з боку великих імпортерів і нерезидентів, які з початку року скоротили свої портфелі в ОВДП на 3,50 млрд грн – до 89,15 млрд.

"Отримані від продажу держоблігацій кошти закордонні інвестори виводять у материнські юрисдикції. Вони готуються до подальшого підвищення облікової ставки ФРС, що має підняти прибутковість облігацій розвинених країн. Це чинить сильний тиск на курс української національної валюти", – каже аналітик.

Він вважає, що НБУ не зможе довго стримувати падіння гривні, оскільки його резерви не безмежні.

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Як ми писали раніше, експерти радять поки не купувати долар із двох причин: щоб не дати заробити продавцям на підвищеному курсі і не втратити після свят свої гроші. Також раніше рам розповіли експерти, що у I кварталі 2022 року гривня, найімовірніше, продовжить девальвувати.

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