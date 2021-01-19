В Україні помітно подорожчав євро, долар став дешевшим

На середу, 20 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

19.01 20.01 Зміна 1 долар США 28,19 грн 28,15 грн - 0,04 1 євро 34,02 грн 34,16 грн + 0,14

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У порівнянні зі значеннями 19 січня курс долара знизився на чотири копійки після стрибка вгору на 14 копійок в попередній банківський день. При цьому за тиждень – з 13 по 20 січня – гривня ослабла проти американської валюти на вісім копійок.

Євро зріс у ціні ще на 14 копійок. Евровалюта піднімається все вище за психологічну позначку в 34 гривні.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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