В Україні помітно подорожчав євро, долар став дешевшим

На середу, 20 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|19.01
|20.01
|Зміна
|1 долар США
|28,19 грн
|28,15 грн
|- 0,04
|1 євро
|34,02 грн
|34,16 грн
|+ 0,14
У порівнянні зі значеннями 19 січня курс долара знизився на чотири копійки після стрибка вгору на 14 копійок в попередній банківський день. При цьому за тиждень – з 13 по 20 січня – гривня ослабла проти американської валюти на вісім копійок.
Євро зріс у ціні ще на 14 копійок. Евровалюта піднімається все вище за психологічну позначку в 34 гривні.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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