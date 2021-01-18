В Україні помітно подорожчав долар, євро – майже без змін: курс НБУ

На вівторок, 19 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

18.01 19.01 Зміна 1 долар США 28,05 грн 28,19 грн + 0,14 1 євро 34,01 грн 34,02 грн + 0,01

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У порівнянні зі значеннями 18 січня курс долара виріс на 14 копійок після зниження на копійку в попередній банківський день. При цьому за тиждень – з 12 по 19 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти на одну копійку.

Євро підріс ще на копійку. Євровалюта залишається вище 34 гривень, нижче цієї психологічної позначки вона протрималася тільки добу.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

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