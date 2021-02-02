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В Україні завмер курс долара, а євро котиться донизу

2 лютого, 16:39

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 3 лютого

На середу, 3 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

02.0203.02Зміна
1 долар США28,06 грн28,06 грн 0,00
1 євро33,90 грн33,79 грн - 0,11
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У порівнянні зі значеннями 2 лютого долар практично не змінився в ціні після зниження курсу на сім копійок у попередній банківський день. При цьому за тиждень – з 27 січня по 3 лютого – гривня зміцніла проти американської валюти на дев'ять копійок.

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Курс євро продовжив рух униз. Євровалюта подешевшала ще на 11 копійок після падіння відразу на 26 копійок днем раніше. Євро тримається нижче психологічної позначки в 34 гривні, яку подолав уперше з 15 січня.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

До слова, українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі:

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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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