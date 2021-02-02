В Україні завмер курс долара, а євро котиться донизу

На середу, 3 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|02.02
|03.02
|Зміна
|1 долар США
|28,06 грн
|28,06 грн
|0,00
|1 євро
|33,90 грн
|33,79 грн
|- 0,11
У порівнянні зі значеннями 2 лютого долар практично не змінився в ціні після зниження курсу на сім копійок у попередній банківський день. При цьому за тиждень – з 27 січня по 3 лютого – гривня зміцніла проти американської валюти на дев'ять копійок.
Курс євро продовжив рух униз. Євровалюта подешевшала ще на 11 копійок після падіння відразу на 26 копійок днем раніше. Євро тримається нижче психологічної позначки в 34 гривні, яку подолав уперше з 15 січня.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
До слова, українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі:
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