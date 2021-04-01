В Україні вперше за тиждень подорожчав долар

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 2 квітня:

01.03 02.04 Зміна 1 долар США 27,82 грн 27,83 грн + 0,01 1 євро 32,63 грн 32,70 грн + 0,07

Реклама

У порівнянні зі значеннями 1 квітня долар подорожчав на копійку після падіння на сім копійок в попередній банківський день. Це перше зростання курсу долара за останні сім днів. За тиждень з 26 березня по 2 квітня гривня зміцнилася проти американської валюти на 14 копійок.

В тренді Живуть завтрашнім днем: чому інвестори тікають з України

Курс євро на 2 квітня підвищився на сім копійок після падіння на дев'ять копійок днем раніше. Євровалюта залишається помітно нижче психологічної позначки в 33 гривні та в цілому знаходиться на мінімальних значеннях за сім місяців.

Реклама

Читайте також: Локдаун вгамував попит на валюту: що буде з курсом долара

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама