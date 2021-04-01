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В Україні вперше за тиждень подорожчав долар

1 квітня, 16:41

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 2 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 2 квітня:

01.0302.04Зміна
1 долар США27,82 грн27,83 грн + 0,01
1 євро32,63 грн32,70 грн + 0,07
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У порівнянні зі значеннями 1 квітня долар подорожчав на копійку після падіння на сім копійок в попередній банківський день. Це перше зростання курсу долара за останні сім днів. За тиждень з 26 березня по 2 квітня гривня зміцнилася проти американської валюти на 14 копійок.

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Курс євро на 2 квітня підвищився на сім копійок після падіння на дев'ять копійок днем раніше. Євровалюта залишається помітно нижче психологічної позначки в 33 гривні та в цілому знаходиться на мінімальних значеннях за сім місяців.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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долар гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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