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В Україні торгують довідками для виїзду закордон — скільки коштує зрада

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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3 квітня, 14:21
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За свої послуги зловмисники правлять чималі кошти, мова йде не про один десяток тисяч євро
Гроші за фальшивку беруть немаленькі
Гроші за фальшивку беруть немаленькі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На Закарпатті невідомий організував злочинну схему продажу фальшивих документів військовозобов'язаним чоловікам для виїзду за кордон під час дії воєнного стану. За послуги свої правив по 20 тис. євро з кожного клієнта.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

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Як повідомили у службі, злочинець виготовляв довідки військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби без фактичного проходження особою необхідних обстежень.

Про подібне раніше повідомляли і в прес-службі Державного бюро розслідувань. Мешканець Одеської області рганізував канал переправлення військовозобов'язаних українців за кордон. Для цього він записався до лав місцевої територіальної оборони й, прикриваючись відповідним посвідченням, перевозив чоловіків призовного віку на своєму автомобілі на територію Молдови.

За свої "послуги" він брав дещо менше свого "колеги" — 5 тисяч євро з людини.

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Кому заборонений виїзд?

Нагадаємо, що виїзд за межі України заборонений чоловікам віком від 18 до 60 років. Серед винятків:

  • чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або висновок військово-лікарської комісії про непридатність до служби;
  • особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років або на утриманні яких є дитина з інвалідністю;
  • усиновлювачі, опікуни або ті, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО.

Раніше ми розповідали про актуальні схеми, які використовують зловмисники в умовах воєнного стану.

Також ми писали, що в Україні завелися "віконщики", які працюють на окупантів.

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