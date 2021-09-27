В Україні знову подорожчали долар і євро

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок 28 вересня:
|27.09
|28.09
|зміна
|1 долар США
|26,64 грн
|26,66 грн
|+0,02
|1 євро
|31,22 грн
|31,18 грн
|+0,04
У порівнянні з попереднім банківським днем курс долара і євро виріс. Американська валюта подорожчала на 2 копійки, а євро подорожчав на 4 копійки.
Що буде з курсом долара
Як розповів сайту "Сьогодні" член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин весь останній тиждень вересня утримається так званий бічний тренд курсу, тобто незначні коливання вгору-вниз. Але готівкова гривня при цьому ослабне на 5-7 коп. в продажу, до 26,8-26,85 грн/долар з подальшим прицілом вже в жовтні на 27 грн за долар.
"Скоро кінець місяця і відшкодування ПДВ експортерам, яке стримає пропозицію валюти на ринку і буде сприяти ослабленню гривні. Воно вже мало розпочатися, але так як покупців валюти недостатньо, Нацбанку вдається зберігати рівновагу", – роз'яснив Олег Пендзин.
Як змінювався курс долара і євро:
- У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
- Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).