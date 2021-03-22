Русский
$ 27,72
32,95
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

В Україні просів курс долара, євро подорожчав

22 березня, 16:24

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 22 березня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 23 березня:

22.0323.03Зміна
1 долар США27,72 грн27,69 грн - 0,03
1 євро32,95 грн33,01 грн + 0,06
Реклама

У порівнянні зі значеннями 22 березня долар подешевшав на три копійки після зростання курсу на чотири копійки в попередній банківський день. Проте за тиждень з 16 по 23 березня гривня ослабла по відношенню до американської валюти вже на шість копійок. При цьому експерти порекомендували українцям купувати долари, поки вони не подорожчали ще сильніше.

В тренді
Долар знову дорожчає, а євро впав: офіційний курс валют

А ось курс євро на 23 березня виріс на шість копійок і вперше за тиждень піднявся вище за психологічну позначку в 33 гривні, хоча і не відходить далеко від цього рубежу.

Реклама

Читайте також: Як посилення карантину впливатиме на курс гривні

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Житло як бізнес. Чи вигідно тепер вкладатися в нерухомість?
Житло як бізнес. Чи вигідно тепер вкладатися в нерухомість?Нерухомість
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробити
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробитиЕкономіка
Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновага
Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновагаФінанси
Як посилення карантину впливатиме на курс гривні
Як посилення карантину впливатиме на курс гривніФінанси
Чому бізнесу вигідно відкрити зарплатний проєкт у ПриватБанку саме в березні
Чому бізнесу вигідно відкрити зарплатний проєкт у ПриватБанку саме в березніЕкономіка
Долар стане ще дорожчим: експерт спрогнозував курс
Долар стане ще дорожчим: експерт спрогнозував курсФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти