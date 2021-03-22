В Україні просів курс долара, євро подорожчав

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 23 березня:
|22.03
|23.03
|Зміна
|1 долар США
|27,72 грн
|27,69 грн
|- 0,03
|1 євро
|32,95 грн
|33,01 грн
|+ 0,06
У порівнянні зі значеннями 22 березня долар подешевшав на три копійки після зростання курсу на чотири копійки в попередній банківський день. Проте за тиждень з 16 по 23 березня гривня ослабла по відношенню до американської валюти вже на шість копійок. При цьому експерти порекомендували українцям купувати долари, поки вони не подорожчали ще сильніше.
А ось курс євро на 23 березня виріс на шість копійок і вперше за тиждень піднявся вище за психологічну позначку в 33 гривні, хоча і не відходить далеко від цього рубежу.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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