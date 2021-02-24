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В Україні підвищився курс долара і євро – НБУ

24 лютого, 16:20

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 25 лютого

На четвер, 25 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

24.0225.02Зміна
1 долар США27,90 грн27,95 грн + 0,05
1 євро33,88 грн33,93 грн + 0,05
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Порівняно зі значеннями 24 лютого долар подорожчав на три копійки після зниження курсу на три копійки попереднього банківського дня. Долар подорожчав і на міжбанку, але гривня ще зміцниться, вважають аналітики.

За тиждень з 18 по 25 лютого офіційна гривня ослабла проти американської валюти на п'ять копійок.

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Євро 25 лютого теж подорожчав на п'ять копійок. Напередодні офіційний курс європейської валюти знизився на копійку.

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  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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Джерело: Сьогодні

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