В Україні підвищився курс долара і євро – НБУ

На четвер, 25 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|24.02
|25.02
|Зміна
|1 долар США
|27,90 грн
|27,95 грн
|+ 0,05
|1 євро
|33,88 грн
|33,93 грн
|+ 0,05
Порівняно зі значеннями 24 лютого долар подорожчав на три копійки після зниження курсу на три копійки попереднього банківського дня. Долар подорожчав і на міжбанку, але гривня ще зміцниться, вважають аналітики.
За тиждень з 18 по 25 лютого офіційна гривня ослабла проти американської валюти на п'ять копійок.
Євро 25 лютого теж подорожчав на п'ять копійок. Напередодні офіційний курс європейської валюти знизився на копійку.
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- Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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