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В Україні підвищили деякі виплати на дітей — хто тепер отримуватиме більше

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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4 червня, 07:12
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Загалом підвищення торкнулося п'яти видів виплат
До дітей, які постраждали через бойові дії, може застосовуватися особистий підхід
До дітей, які постраждали через бойові дії, може застосовуватися особистий підхід / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні підвищили виплати на дітей за пʼятьма видами категорій. Максимальна сума допомоги складає 5236 грн.

Про це повідомили повідомили у Міністерстві соціальної політики,

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Так, у 2022 році збільшили:

  • допомогу на дітей з тяжкими захворюваннями (з 1934 грн до 4200 грн (на дітей до 6 років) та до 5236 грн (на дітей від 6 до 18 років);
  • надбавку з догляду за дитиною з інвалідністю підгрупи А (до 4200 грн (на дітей до 6 років) та до 5236 грн. (на дітей від 6 до 18 років);
  • рівень забезпечення прожиткового мінімуму при призначенні допомоги малозабезпеченим сім'ям для працездатних осіб (з 868,35 грн до 1116,45 грн;
  • максимальний розмір тимчасової допомоги для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідомо (для дітей віком до 6 років – до 2100 грн, для дітей від 6 до 18 років – до 2618 грн);
  • розмір допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях (з 1700 до 2100 грн).

Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі всеукраїнського телемарафону також заявила, що до дітей, які постраждали через бойові дії, зокрема стали сиротами, може застосовуватися особистий підхід.

Українським переселенцям скасують виплати

Починаючи з травня грошову допомогу отримуватимуть лише ті переселенці, які проживають у зоні проведення бойових дій і не можуть повернутися назад у свої домівки. У звʼязку з цим саме цього місяця деяким внутрішньо переміщеним особам вже скасували виплати.

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"Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, до роботи, за що ми їм дякуємо. Таким людям виплати будуть припинятися вже з травня", — повідомила Лазебна.

Вона зазначила, що виплати продовжать отримувати ті громадяни, у кого зруйновані або пошкоджені будинки.

Нагадаємо, що деяким українцям можуть виплатити від 200 до 800 тисяч гривень за те, що вони постраждали від воєнних дій під час виконання своїх службових обов'язків. Відповідно до законопроєкту №7353, на таку підтримку можуть розраховувати службовці, журналісти чи працівники об’єктів критичної інфраструктури, які отримали інвалідність.

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Раніше "Сьогодні" писали, хто може отримати компенсацію за зруйноване під час війни житло.

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