В Україні підскочив долар, євро наблизився до максимуму за три роки

На вівторок, 5 січня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,43 грн;

1 євро – 34,94 грн;

10 російських рублів – 3,86 грн.

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Порівняно зі вчорашніми значеннями курс долара зріс на 15 копійок після зниження на 11 копійок попереднього банківського дня. Загалом за останній тиждень – з 29 грудня по 5 січня – гривня ослабла по відношенню до американської валюти на 23 копійки.

Євро теж подорожчав після падіння курсу – вартість євровалюти підвищилася відразу на 30 копійок. Курс євровалюти наблизився до психологічної позначки в 35 гривень, яку не перетинав з кінця січня 2018 року.

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Вартість 10 російських рублів 5 січня зросла на дві копійки.

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Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

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У понеділок, 4 січня, долар на міжбанку подорожчав на 14 копійок в купівлі і на 13 – в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 28,44/28,46 грн (купівля/продаж). Євровалюта зросла в ціні на 16 копійок в купівлі і на 15 – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 34,94/34,97 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки робили, виходячи з курсу середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс не є прогнозом, тому слід сприймати його виключно як технічний показник.

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А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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