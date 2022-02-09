Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфони для пенсіонерів 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

В Україні піднімуть зарплати вчителям: коли і на скільки

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 лютого, 17:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Міносвіті розповіли, як усе відбуватиметься
Українським вчителям піднімуть зарплату
Українським вчителям піднімуть зарплату / Фото: Getty Images, Facebook, Колаж: Сьогодні

2022 року в Україні збираються підняти зарплатню вчителям. Довгоочікувана подія може статися у вересні.

Про це йдеться у письмовій відповіді Міністерства освіти Київській організації профспілки працівників освіти та науки.

Реклама

Повідомляється, що реалізувати ідею уряду про підвищення зарплат вчителям з 1 січня 2022 року не вдалося, тому що у держбюджеті немає коштів на покриття витрат. Проте, як зазначають у МОН, опрацьовується варіант, за якого вчителям платитимуть не менше 15 тисяч гривень щомісяця, починаючи з 1 вересня.

Так, у держбюджеті на 2022 рік передбачено зростання (порівняно з 2021 роком) зарплат освітян, як та інших працівників бюджетної сфери, на 8,4% у зв'язку із збільшенням розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду.

"Таке підвищення посадових окладів працівників відбулося вже з 1 грудня 2021 року (розмір посадового окладу працівника – 2893 гривні) та подальше підвищення заплановано бюджетом з 1 жовтня 2022 року на 3,1% ", – розповіли у Міносвіти.

Реклама

Середня зарплатня в Україні

Якщо вірити Держстату, середня зарплата українця українця у грудні 2021 року стала більшою за 21,5%, якщо порівнювати з листопадом. Якщо ж порівняти показники за весь рік – зарплата стала більшою майже на 12%.

Найбільше заробляють жителі Києва — у столиці працівникам платили останній місяць 2021 року 26 759 грн (+22,7% за рік), а найменша праця цінується у Кіровоградській області – 13 331 грн (+16,4%).

Де платять найбільше:

Реклама
  • у сфері фінансової та страхової діяльності – 31 274 грн;
  • у сфері інформації та телекомунікації – 29 963 грн.

До речі, розмір мінімальної зарплати в Україні з 1 грудня виріс на 500 гривень і зараз складає 6500 грн. Наступне підвищення планується у жовтні 2022 року. Мінімалка складе 6700 грн.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Гривня раптом почала слабшати: НБУ розрахував новий курс долара Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Польща змінила правила: як нововведення позначиться на житті заробітчан Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький В Україні піднімуть зарплати вчителям: коли і на скільки Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43826.12

Dogecoin (DOGE)

0.16

Ethereum (ETH)

3174.3

Litecoin (LTC)

138.37

Ripple (XRP)

0.88

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.96

Російський рубль (₽)

0.3718

Євро (€)

31.93

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
9 лютого. Двайт Девіс. 122 роки тому майбутній військовий міністр США, а тоді – простий американський студент Гарвардського університету з компанією двох друзів заснував найбільший тенісний турнір…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,12
33,50
33,00
32,00
18,08
33,85
32,85
31,79
19,01
35,49
34,99
34,59
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
36,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти