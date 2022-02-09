В Україні піднімуть зарплати вчителям: коли і на скільки

У Міносвіті розповіли, як усе відбуватиметься

Українським вчителям піднімуть зарплату / Фото: Getty Images, Facebook, Колаж: Сьогодні

2022 року в Україні збираються підняти зарплатню вчителям. Довгоочікувана подія може статися у вересні.

Про це йдеться у письмовій відповіді Міністерства освіти Київській організації профспілки працівників освіти та науки.

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Повідомляється, що реалізувати ідею уряду про підвищення зарплат вчителям з 1 січня 2022 року не вдалося, тому що у держбюджеті немає коштів на покриття витрат. Проте, як зазначають у МОН, опрацьовується варіант, за якого вчителям платитимуть не менше 15 тисяч гривень щомісяця, починаючи з 1 вересня.

Так, у держбюджеті на 2022 рік передбачено зростання (порівняно з 2021 роком) зарплат освітян, як та інших працівників бюджетної сфери, на 8,4% у зв'язку із збільшенням розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду.

"Таке підвищення посадових окладів працівників відбулося вже з 1 грудня 2021 року (розмір посадового окладу працівника – 2893 гривні) та подальше підвищення заплановано бюджетом з 1 жовтня 2022 року на 3,1% ", – розповіли у Міносвіти.

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Середня зарплатня в Україні

Якщо вірити Держстату, середня зарплата українця українця у грудні 2021 року стала більшою за 21,5%, якщо порівнювати з листопадом. Якщо ж порівняти показники за весь рік – зарплата стала більшою майже на 12%.

Найбільше заробляють жителі Києва — у столиці працівникам платили останній місяць 2021 року 26 759 грн (+22,7% за рік), а найменша праця цінується у Кіровоградській області – 13 331 грн (+16,4%).

Де платять найбільше:

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у сфері фінансової та страхової діяльності – 31 274 грн;

у сфері інформації та телекомунікації – 29 963 грн.

До речі, розмір мінімальної зарплати в Україні з 1 грудня виріс на 500 гривень і зараз складає 6500 грн. Наступне підвищення планується у жовтні 2022 року. Мінімалка складе 6700 грн.